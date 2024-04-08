الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

حملات مرورية
حملات مرورية

شهدت  الحركة المرورية صباح اليوم، انتظاما على كل الطرق والمحاور وميادين القاهرة والجيزة، وسط متابعة لحظية لحركة المركبات بكل الطرق.

انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، بالقاهرة، وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت أيضا حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري قها شهد كثافات مرورية متحركة بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها الكوبري، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وشهد طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم سيولة مرورية كبيرة، وكذلك الأمر انتظمت الحركة المرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، وسيولة مرورية  للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وانتظمت الحركة  أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ومنه إلى الأقاليم، وهو الحال بشارع صلاح سالم والطيران.

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