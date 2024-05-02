الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لليوم الـ77.. إقبال كثيف على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

منافذ كلنا واحد
منافذ "كلنا واحد"

واصلت وزارة الداخلية لليوم السابع والسبعين على التوالي، فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد)، والتي أطلقت في 15 فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم مدها لمدة شهر اعتبارًا من نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.


وشهدت السرادقات والشوادر والمنافذ المشاركة في المبادرة، إقبالًا مكثفًا من قِبل المواطنين، الذين حرصوا على استغلال التخفيضات الكبيرة التي توفرها المبادرة على مختلف أنواع السلع، سواء الغذائية أو غير الغذائية.

لليوم الـ72.. إقبال مكثف على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

أسعار مخفضة

وتستهدف المرحلة الخامسة والعشرون من المبادرة، توفير كافة مستلزمات الأسرة، من السلع الغذائية، وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وضاعفت وزارة الداخلية لأول مرة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة، لتصل إلى 1975 منفذًا، 6 معارض رئيسية، 44 معرضًا فرعيًا، و67 شادرًا بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.


يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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