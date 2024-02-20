دورى نايل.. صحوة الجونة تصطدم برغبة سيراميكا كليوباترا فى العودة للانتصارات

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الجونة في الرابعة عصر اليوم باستاد المقاولون العرب في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري نايل.

ويحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز التاسع برصيد 14 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان مع المصري والزمالك من الأسبوعين العاشر والحادي عشر.

وحقق سير اميكا كليوباترا أربعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر أربع مباريات وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وجمع سبع نقاطمن آخر أربع مباريات بالفوز على البنك الأهلي وإنبي والتعادل مع مودرن فيوتشر والهزيمة أمام الإسماعيلي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 17.

إيبوكا يعوض غياب أحمد ياسر ريان

ويفتقد سيراميكا كليوباترا جهود مهاجمه أحمد ياسر ريان بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي وقام أيمن الرمادي بتجهيز النيجيري جون إيبوكا لقيادة خط الهجوم.

في المقابل يحتل الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز العاشر برصيد 14 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان مع بيراميدز ومودرن فيوتشر من الأسبوعين الثامن والحادي عشر.

وحقق الجونة ثلاثة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر مباراتين وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على البنك الأهلي والتعادل مع المصري والهزيمة أمام انبي ويسعى لحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة 17.

عبد العال يحذر لاعبي الجونة

ويفتقد الجونة جهود أحمد شوشة لطرده في المباراة الأخيرة أمام المصري وحرص علاء عبد العال على تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا ونفسيا وأكد لهم أن المواجهة ستكون صعبة بعد هزيمة سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي وطالبهم بالتركيز طوال المباراة حتى يتمكن الفريق من تحقيق نتيجة ايجابية.

يدير المباراة عبد العزيز السيد ويساعده محمود أبوالرجال وخالد حسين ومعهم نادر قمر الدولة حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو وحسني سلطان مساعد حكم فيديو.