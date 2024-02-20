الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سيراميكا يحتفى بالتوأم حسن لتوليه تدريب منتخب مصر

حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن

حرص مسئولو سيراميكا كليوباترا على الاحتفاء بالجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن على هامش مباراة سيراميكا مع الجونة.

وأهدى مسئولو سيراميكا قميص النادي الذي يحمل اسم حسام وإبراهيم حسن كنوع من الاحتفال بالتوأم لتولي قيادة منتخب مصر، وذلك على هامش مباراة سيراميكا والجونة المقامة حاليًا باستاد المقاولون في الجولة 13 للدوري.

وتواجد المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم على رأس جهازه المعاون بصحبة شقيقه مدير منتخب مصر فى مقصورة استاد المقاولون لمتابعة مباراة سيراميكا ضمن مواجهات الجولة ١٣ للدوري الممتاز.

يأتى حضور حسام حسن للمباراة من المدرجات بعد الوعكة الصحية التى ألمت فجر اليوم به عقب العودة من الإسماعيلية بعد متابعة مباراة الاسماعيلى والزمالك التى أقيمت مساء أمس .

ويضم جهاز منتخب مصر كلًا من حسام حسن مديرًا فنيًا و إبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدربًا عامًا ومحمد عبدالواحد مدربًا وسعفان الصغير مدرب حراس ووليد بدر مديرًا إداريًا.

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