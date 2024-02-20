بعد الوعكة الصحية.. حسام حسن في الجبل الأخضر لمتابعة مباراة سيراميكا والجونة

تواجد حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على رأس جهازه المعاون بصحبة إبراهيم حسن مدير منتخب مصر فى مقصورة استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر؛ لمتابعة مباراة سيراميكا ضمن مواجهات الجولة ١٣ للدوري الممتاز.

يأتى حضور حسام حسن للمباراة من المدرجات بعد الوعكة الصحية التى ألمّت به فجر اليوم عقب العودة من الإسماعيليلة بعد متابعة مباراة الدراويش والزمالك التى أقيمت مساء أمس وانتهت بالتعادل السلبي.

ويضم جهاز منتخب مصر كلاً من حسام حسن مديرا فنيا وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس ووليد بدر مدير إداري.

وتعرض حسام حسن لوعكة صحية مفاجئة عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس في الدوري الممتاز باستاد الإسماعيلية.

وجرى نقل حسام حسن لأحد المستشفيات القريبة من استاد الإسماعيلية وتم تعليق محاليل، حتى استقرت حالته، قبل الخروج من المستشفي فجر اليوم الثلاثاء.

وطمأن إبراهيم حسن، مدير المنتخب، الجماهير المصرية على حالة العميد، مؤكدًا أنه بحالة صحية جيدة الآن.

وانتهت مباراة الإسماعيلي والزمالك بالتعادل دون أهداف في إطار منافسات الجولة الـ13 بمسابقة الدوري الممتاز "دوري نايل".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وتلاه الإسماعيلي برصيد 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

وحرص الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، على حضور مباريات الدوري الممتاز منذ توليه القيادة الفنية للفراعنة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته بعد النتائج السيئة للمنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار.

ويستعد العميد لخوض أولى تجاربه مع المنتخب الوطني عندما يخوض دورة ودية في الإمارات منتصف شهر مارس المقبل رفقة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.