تسمم في المعدة وحساسية شديدة.. نكشف تفاصيل الأزمة الصحية لـ"حسام حسن"

تعرض حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، لوعكة صحية مفاجئة عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس الإثنين، في الدوري الممتاز باستاد الإسماعيلية.

وانتهت مباراة الزمالك والإسماعيلي أمس الإثنين، بالتعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب ستاد الإسماعيلي، في إطار منافسات الجولة الـ 13 بـ"دوري نايل".

وجرى نقل حسام حسن لأحد المستشفيات القريبة من استاد الإسماعيلية، وتم تعليق محاليل له، حتى استقرت حالته، قبل الخروج من المستشفى فجر اليوم الثلاثاء.

تفاصيل الأزمة الصحية لـ"حسام حسن"

كان المدير الفني للمنتخب الوطني يعاني من إجهاد شديد لبدء العمل مبكرا من خلال اجتماعه الأول بجهازه المعاون في اتحاد الكرة لعدة ساعات، ثم حرص على السفر للإسماعيلية لحضور مباراة الزمالك والإسماعيلي.

وتابع العميد مباراة الزمالك والإسماعيلي بشكل طبيعي ودوّن ملاحظاته الفنية عن المباراة لمناقشتها مع جهازه المعاون، ثم حرص مسئولو نادي الإسماعيلي على تكريمه برفقة جهازه المعاون.

ولم يتناول الجهاز الفني أي وجبات طوال اليوم ولضيق الوقت قرروا شراء "ساندوتشات" لتناولها في طريق السفر من الإسماعيلية إلى القاهرة عقب نهاية مباراة الزمالك والإسماعيلي.

بعد الوصول للقاهرة شعر حسام حسن بألم شديد في المعدة وضيق تنفس، ليتم نقله للمستشفى فورا بمعرفة شقيقة إبراهيم حسن مدير المنتخب للمستشفى للاطمئنان عليه.

بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين معاناة المدير الفني للمنتخب الوطني من حساسية شديدة وتسمم في المعدة، ليتم عمل اللازم ومكث على أجهزة التنفس الصناعي لمدة 4 ساعات.

وأخيرا تقرر خروج حسام حسن من المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، مع وجود توصية طبية بالحصول على الراحة الكافية.

ويستعد العميد لأولى مبارياته مع المنتخب الوطني خلال دورة الإمارات الودية منتصف شهر مارس المقبل، التي تضم إلى جانب الفراعنة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.