سيراميكا كليوباترا يواجه المقاولون في افتتاح الجولة الـ15 بالدوري.. الليلة

تنطلق اليوم مواجهات الأسبوع الخامس عشر في مسابقة دوري نايل بمباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون في السابعة مساء بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي في المركز الثامن برصيد 18 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع المصري والزمالك من الأسبوعين العاشر والحادي عشر وحقق سيراميكا كليوباترا خمسة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر أربع مباريات وسجل 22 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا وجمع أربع نقاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على بلدية المحلة والتعادل مع الجونة والهزيمة أمام الإسماعيلي ويسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والوصول للنقطة 21.

أحمد ياسر ريان يعود لسيراميكا

أيمن الرمادي أكد للاعبيه أن المباراة ستكون صعبة لرغبة المقاولون في الابتعاد عن شبح الهبوط وقام أيمن الرمادي بتجهيز أحمد ياسر ريان لقيادة خط الهجوم بعد انتهاء إيقافه.

على الجانب الأخر يحتل المقاولون بقيادة محمد عودة المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع العاشر وحقق المقاولون فوزا واحدا على طلائع الجيش يوم 15 ديسمبر 2023 وتعادل خمس مرات وخسر سبع مباريات وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا وجمع نقطة واحدة من أخر ثلاث مباريات بالهزيمة أمام انبي والمصري والتعادل مع مودرن فيوتشر ويسعى للفوز والوصول للنقطة 11 .

غيابات بالجملة في صفوف المقاولون

ويفتقد المقاولون جهود عشرة لاعبين وهم عمار حمدى ومحمد عنتر وعبد الرحمن خالد "جبنة" ومحمود وادى وأسامة النجار وأمير عابد ومحمود حليمو ويوسف العزب للإصابة ومحمد سالم ولؤى وائل للإيقاف بسبب حول كل منهما على ثلاثة إنذارات.

وسيقوم محمد عودة بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي لتعويض الغيابات وعقد محمد عودة جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها ببذل أقصى جهد للعودة للانتصارات والخروج من مثلث الهبوط.

يدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده صالح محمد عفيفي وعمر فتحي ومعهم مصطفى عثمان حكما رابعا محمود الدسوقي حكم فيديو وخالد الغندور مساعد حكم فيديو.