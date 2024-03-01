الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري نايل|فاركو يرفع رصيده لـ10 نقاط بعد الفوز على البنك الأهلي

فاركو
فاركو

فاز فريق فاركو، على البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دوري نايل (موسم 2023/2024).

افتتح التسجيل سيف الدين مالك بخيت لفاركو، وذلك في الدقيقة الـ61.

وبعد مرور دقيقتين فقط، يدرك كريم بامبو التعادل للبنك الأهلي، في الدقيقة الـ63 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الـ90+1، من خطأ فاضح لدفاع البنك الأهلي وحارس مرماه محمد أبو جبل، سجل أحمد فؤاد هدف الفوز الثاني للفريق البرتقالي.

وعقب هدف فاركو، كثف لاعبو البنك الأهلي، من هجومهم على مرمى محمد سعيد شيكا حارس الفريق البرتقالي من أجل إدراك التعادل، لكن دون أي جدوى.

وبهذه النتيجة رفع فاركو رصيده لـ10 نقاط، لكنه يظل داخل منطقة الخطر، وتحديدا المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري نايل، أما الداخلية يتوقف رصيده عند 8 نقاط، وضعته في المركز الأخير.

وعقب نهاية المباراة، دخل أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو في حالة بكاء شديد.

ويعد هذا الفوز هو الثاني للفريق البرتقالي، بدوري نايل هذا الموسم، بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف، في الجولة الرابعة، سجله المحترف الجزائري رزقي حمران.

وكان البنك الأهلي، بدأ المباراة، بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود الجزار، وموسى فراوي.

خط الوسط: محمد بسيوني ومحمد فتحي، وسعيدو سمبوري وإسحاقو يعقوبو.

خط الهجوم: أحمد مدبولي وكريم بامبو، وأسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من.. حسن شاهين ومحمود قاعود، وعاصم صلاح وإبراهيم حسن، وأيمن أشرف وعماد فتحي، وياو أنور وسيرجي أكا، ومحمد هلال.

فاركو دوري نايل البنك الأهلي أحمد خطاب الفوز الثاني لفاركو

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