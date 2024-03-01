بامبو وفيصل يقودان هجوم البنك الأهلى أمام فاركو فى دورى نايل

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة البنك الأهلي وفاركو بدوري نايل (2023/2024)

ويحل البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو، في تمام الرابعة عصرا، على ستاد المكس بالإسكندرية، في المباراة المقدمة من الجولة السادسة عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل البنك الأهلي أمام فاركو بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود الجزار، وموسى فراوي.

خط الوسط: محمد بسيوني ومحمد فتحي، وسعيدو سمبوري وإسحاقو يعقوبو.

خط الهجوم: أحمد مدبولي وكريم بامبو، وأسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من.. حسن شاهين ومحمود قاعود، وعاصم صلاح وإبراهيم حسن، وأيمن أشرف وعماد فتحي، وياو أنور وسيرجي أكا، ومحمد هلال.

تشكيل البنك الأهلي أمام فاركو بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي وفاركو بدوري نايل

تنقل مباراة البنك الأهلي وفاركو، في الجولة السادسة عشر بمسابقة دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

طاقم حكام مباراة البنك الأهلي وفاركو بدوري نايل

يقود مباراة البنك الأهلي وفاركو، في المباراة المقدمة من الجولة السادسة عشر بدوري نايل، طاقم تحكيمي مكون من محمود وفا حكما للساحة ويعاونه أحمد رشدي حكم مساعد أول، وكريم السعيد حكم مساعد ثان، ومعهم وائل فرحان حكما رابعا، ومحمد الصباحي حكم فيديو وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.

موقف البنك الأهلي بدوري نايل

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 12 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات ومثلها تعادل و8 هزائم.