البنك الأهلي يواجه زد إف سي في مباراة العودة للانتصارات بدوري نايل

يحل زد إف سي ضيفا على فريق البنك الأهلي في الرابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري نايل.

ويحتل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس عشر في جدول دوري نايل برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد و8 هزائم وسجل 16 هدفا واهتزت شباكه 18 هدفا وتحسنت نتائجه في الفترة الأخيرة وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على بلدية المحلة والمقاولون والتعادل مع سموحة ويسعى للوصول للنقطة 13 وتصحيح أوضاعه خاصة أن نتائج الفريق لاتتناسب مع الامكانات الحقيقية للجهاز الفني واللاعبين.

تعليمات خاصة للاعبي البنك الأهلي

طارق مصطفى أكد للعبيه أنهم فرطوا في فوز كان في المتناول أمام سموحة في الجولة الماضية وطالبهم بتعويض التعادل والعودة للانتصارات لتحسين وضع الفريق في جدول دوري نايل.

زد إف سي والعودة للقمة

على الجانب الأخر يتواجد فريق إف سي زد بقيادة مجدي عبد العاطي المركز الثاني برصيد 20 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق زد إف سي خمسة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وتراجعت نتائجه خلال المباريات الأخيرة وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الداخلية والتعادل مع بيراميدز والهزيمة أمام طلائع الجيش ويسعى لاستعادة الانتصارات والوصول للنقطة 23 واستعادة قمة الدوري في حالة هزيمة انبي أمام سموحة.

مجدي عبد العاطي حرص خلال التدريبات على لفت نظر للاعبيه للأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة بيراميز وأهمها إهدار الفرص أمام المرمى وتراجع الأداء في الشوط الثاني كما حذرهم من رغبة البنك الأهلي في تصحيح أوضاعه.

يدير المباراة وائل فرحان ويساعده مصطفى حسن ومحمد مجدي سليمان ومعهم محمد العتباني حكما رابعا ومحمد يوسف حكم فيديو وصبحي العمراوي مساعد حكم فيديو.