الأمن العام يكشف غموض جريمة كفر الشيخ

أنهى طالب حياة عامل، بسبب سرقة الأول تليفون محمول، من داخل المحل الخاص بصديق المجني عليه، حيث سدد له طعنات أودت بحياته، وتمكن قطاع الأمن العام، من ضبط المتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة وضبط الخارجين على القانون.

تلقى مركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفرالشيخ، من أحد المستشفيات باستقباله عاملا مقيما بمركز شرطة سيدى سالم، مُصاب بجرح طعني بالصدر وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالفحص تبين قيام طالب مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، بسرقة هاتف محمول من محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة المركز، واستعانة مالك المحل بالمجنى عليه للبحث عن السارق، حيث التقى به مصادفة بدائرة المركز، وحدثت بينهما مشاجرة قام على إثرها السارق بالتعدي على “المتوفى”، بسلاح أبيض مطواة فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه والأداة المستخدمة في الواقعة.