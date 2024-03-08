الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن العام يكشف غموض جريمة كفر الشيخ

الأمن
الأمن

أنهى طالب حياة عامل، بسبب سرقة الأول تليفون محمول، من داخل المحل الخاص بصديق المجني عليه، حيث سدد له طعنات أودت بحياته، وتمكن قطاع الأمن العام، من ضبط المتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة وضبط الخارجين على القانون.

تلقى مركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفرالشيخ، من أحد المستشفيات باستقباله عاملا مقيما بمركز شرطة سيدى سالم، مُصاب بجرح طعني بالصدر وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالفحص تبين قيام طالب مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، بسرقة هاتف محمول من محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة المركز، واستعانة مالك المحل بالمجنى عليه للبحث عن السارق، حيث التقى به مصادفة بدائرة المركز، وحدثت بينهما مشاجرة قام على إثرها السارق بالتعدي على “المتوفى”، بسلاح أبيض مطواة فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه والأداة المستخدمة في الواقعة.

 

طالب عامل سرقة موبايل المجني عليه طعنات أودت بحياته قطاع الأمن العام ضبط المتهم

مواد متعلقة

إصابة طالب برش خرطوش بسبب خلافات على قطعة أرض بسوهاج

ننشر تحقيقات النيابة فى قتل طالب لزميله داخل مدرسة بالقليوبية

تفاصيل مقتل طالب على يد زميله في مدرسة بالقليوبية

الأكثر قراءة

عاجل.. الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان بنسبة 30%

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

"الغرف التجارية": الإفراج عن سلع بكميات "غير مسبوقة" سيدفع الأسعار للتراجع

3 علامات مبكرة لسرطان الثدى لا يجب تجاهلها

زوجة الشهيد "عماد الركايبي": ضحى بنفسه لإنقاذ المصلين داخل الكنيسة المرقسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفي من منصور إلى عاصي الرحباني

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى