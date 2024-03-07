إصابة طالب برش خرطوش بسبب خلافات على قطعة أرض بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج طالبًا مصابًا برش خرطوش بدائرة مركز سوهاج وذلك على إثر وقوع مشاجرة بدائرة المركز بسبب الخلافات على قطعة أرض زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة أصيب فيها طالب برش خرطوش بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، بسوهاج، وتم نقل المصاب للمستشفى.

وعقب الانتقال والفحص، تبيَّن وقوع المشاجرة بين طرف أول "محمد. ح" 55 سنة مزارع وابن عمه أحمد. ع 13 سنة طالب مصاب برش خرطوش ويقيم بذات العنوان.

وبين طرف ثان شقيق الأول من الطرف الأول المدعو "فتحي. ح" 75 سنة مزارع، ونجله "محمود" 44 سنة عامل.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإطلاق الثاني من الطرف الثاني أعيرة نارية من السلاح المضبوط بحوزته، ما أدى لإحداث إصابة الثاني من الطرف الأول؛ بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بذات الناحية آلت إليهم بالميراث تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.