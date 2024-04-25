كولر للاعبي الأهلي: احذروا من "سيناريو بترو أتلتيكو" أمام مازيمبي

كشف الإعلامى محمد الليثي، عن آخر استعدادات الأهلي للمواجهة المنتظرة أمام مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة مصيرية بدوري أبطال إفريقيا، أمام مازيمبي الكونغولي.

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في العاشرة مساء غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الأميرة السمراء.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب، التي أقيمت عصر السبت الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كولر يحذر لاعبي الأهلي من سيناريو بترو أتلتيكو

وقال الليثي خلال تقديمة برنامج "10 و10" عبر إذاعة "أون تايم سبورت إف إم" على موجات 93.7، إن "كولر حرص على عقد جلسة مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، قبل موقعة الغد المرتقبة أمام مازيمبي".

وأضاف أن "المدرب السويسري قال للاعبيه، اعلموا جيدًا أن فرص الأهلي ومازيمبي في التأهل للنهائي الإفريقي مُتساوية، إذا كان الأهلي يمتلك عاملي الأرض والجمهور، المنافس يمتلك أكثر من ميزة"، أبرزها الابتعاد عن الضغوط الجماهيرية، والقدرة على التفوق خارج الديار كما فعل في ربع نهائي البطولة أمام بترو أتلتيكو الإنجولي".

وتابع "كولر طلب من للاعبي الأهلي بضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الاكتفاء بهدف في البداية، ثم اللجوء للتأمين الدفاعي، ولا بد من إحراز هدف واثنين وثلاثة وحسم التأهل سريعا".

وأشار إلى أن "كولر حذر لاعبو الأهلي أيضًا، من التراخي أو الاستهتار، ما قد يكلف الفريق توديع البطولة، مطلبهم بالعمل الجيد والتركيز في لقاء الغد من أجل التأهل للنهائي؛ لأن نتيجة مباراة الذهاب خادعة".

واستقر كولر على البدء بوسام أبو علي أساسياً لقيادة هجوم الأحمر، على رغم مطالب من الجهاز المعاون بالاعتماد على كهربا.

وسيضع كولر كهربا على دكة البدلاء كورقة رابحة للفريق قد يحتاج إليها حسب سير أحداث ونتيجة اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي، في تمام العاشرة مساء غدا الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للأميرة السمراء داخل منطقة الشرق الأوسط.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي مع الفائز من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي، علما بأن مباراة الذهاب، قد انتهت لصالح فريق الدهب والنار بهدف نظيف.

وتقام مواجهة الإياب بين الترجي التونسي وصن داونز الجنوب الإفريقي، غدا الجمعة أيضا، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا.