موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة أمام مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أصبح هو أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة وجماهير المارد الأحمر بصفة خاصة، خلال الفترة الحالية.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة مصيرية، بدوري أبطال إفريقيا، أمام مازيمبي الكونغولي.

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، مساء الجمعة المقبلة 26 أبريل الجاري، في تمام العاشرة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الأميرة السمراء.

ويأتي ذلك، بعد التعادل السلبي الذي حقق المارد الأحمر بطعم الفوز أمام مازيمبي خارج الديار، في رحلته المستمرة نحو النجمة الثانية عشر بالأميرة السمراء والدفاع عن لقبة القاري من جهة أخرى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي، الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للأميرة السمراء داخل منطقة الشرق الأوسط.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي مع الفائز من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي، علما بأن مباراة الذهاب، قد انتهت لصالح فريق الدهب والنار بهدف نظيف.

وتقام مواجهة الإياب بين الترجي التونسي وصن داونز الجنوب الإفريقي، الجمعة المقبلة أيضا، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا.

الأهلي صاحب الرقم القياسي بدوري الأبطال

ويمتلك المارد الأحمر الرقم القياسي، في عدد مرات التتويج بالأميرة السمراء، برصيد 11 لقب.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، هو حامل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بالفوز ذهابا فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، والتعادل إيابا بهدف لمثله في مواجهة كازابلانكا.