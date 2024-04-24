مازيمبى يعلن غياب قائده عن مواجهة الأهلى

أعلن نادي مازيمبي الكونغولي، عن غياب نجمه وقائده كيفين مونديكو عن مباراة الأهلي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين مازيمبي والأهلي التي أقيمت في "لوبومباشي" قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونشر النادي الكونغولي بيانًا صحفيًا عقب وصوله إلى أديس أبابا أكد فيه معاناة مونديكو من مشاكل بدنية ستمنعه من المشاركة في مباراة الأهلي المقبلة والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

وغاب اللاعب عن مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب على استاد القاهرة من أجل التأهل مباشرةً إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذه النسخة.

وتقام مباراة الفريقين يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بحضور 50 ألف مشجع لصالح القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف النهائي

يستضيف استاد القاهرة، مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في "لوبومباشي" قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للبطولة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

طاقم حكام مواجهة الإياب بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

يقود مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، طاقم تحكيمي مكون من الحكم الكيني بيتر واريرو كاماكو حكمًا للساحة، على أن يعاونه جليبريت شيرويت حكم مساعد أول، وستيفن أونايانجو حكم مساعد ثانٍ.

فيما تم إسناد مهام الحكم الرابع إلى الجامبي لامين جامييه، على أن يتواجد على تقنية الفيديو "VAR" كل من ماريا ريفيت من مورشيوس، ويعاونها الجزائري لحلو بن براهم.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت عصر السبت الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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