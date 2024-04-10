الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصدر لـ"الدستور": بيراميدز يفاوض السولية مقابل 80 مليون جنيه.. واللاعب يرفض التوقيع مؤقتا

السولية
السولية

دخل مسئولو بيراميدز في مفاوضات مع عمرو السولية، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لضمه في صفقة انتقال حر على طريقة الثنائي أحمد فتحي وشريف إكرامي بعد رحيلهما عقب نهاية عقودهما مع القلعة الحمراء.

وكشف مصدر مسئول عن أن عمرو بسيوني، مدير إدارة تعاقدات بيراميدز عرض على السولية التوقيع لمدة 3 مواسم مقابل حصول اللاعب على 80 مليون جنيه بواقع 20 مليونا في الموسم.

وأضاف المصدر أن بيراميدز استغل وجود خلافات بين اللاعب وإدارة الأهلي حول مدة التعاقد، حيث يرغب المارد الأحمر في التجديد لمدة موسم واحد والموسم الثاني بشروط حسب تخطي نسبة المشاركة 75% من المباريات.

وأشار المصدر إلى أن عمرو السولية رفض حسم مصيره أو التوقيع على أي عقود لحين معرفة موقفه النهائي مع الأهلي لاسيما أنه في مرحلة التفاوض مع الإدارة.

وأوضح المصدر أن اللاعب ينتظر عقد جلسة أخيرة مع أمير توفيق، مدير التعاقدات عقب مباراتي مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

طبيب الأهلي يكشف الحالة الطبية لـ محمد كريستو 

 

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق، خضع لجراحة لإزالة خراج في منطقة وجه القدم.

وأضاف طبيب الفريق أن كريستو يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش المران الجماعي، وفي إطار البرنامج التدريبي المحدد له قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية.

كولر الاهلى عمرو السولية بيراميدز الدوري

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