عمرو السولية: هدفنا حصد لقب إفريقيا وأغلقنا الملف ونبدأ التركيز فى الدورى

تحدث عمرو السولية لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي عقب الفوز الذي حققه الفريق على حساب سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال السولية في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي الأهلي عقب المباراة "لقد كانت مباراة صعبة واجهنا فريقًا جيدًا، لكننا كنا نملك أفضلية واضحة بعد الفوز في مباراة الذهاب خارج أرضنا وهذا الأمر منحنا أريحية كبيرة في لقاء الإياب".

وأضاف لاعب وسط الأهلي "لعبنا الشوط الأول بحذر بعض الشيء، لكن في الشوط الثاني ازداد إصرارنا على الفوز وتسجيل هدف ونجحنا في تحقيق ذلك في ظل مساندة الجمهور لنا".

واختتم السولية حديثه قائلًا إن الأهلي يشارك في أي بطولة بهدف تحقيق المركز الأول، وحلمنا هو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى، سنحتفل بهذا التأهل ونبدأ من الغد التركيز على مباريات الدوري ونتمنى أن نوفق ونتأهل للنهائي، بغض النظر عن هوية منافسنا".

وتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ20 في تاريخه بعد الفوز على سيمبا التنزاني ذهابًا وإيابًا.

الأهلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على سيمبا بثنائية نظيفة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت في العاشرة على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

سجل هدف التقدم للأهلي عمرو السولية في الدقيقة 47 بتسديدة قوية وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بالعاصمة التنزانية دار السلام ليحصد الفريق بطاقة التأهل بالفوز 3 /0 في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.

بهذا الفوز ينتظر الفريق الأول بنادي الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من فريقي بيترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي، حيث يقام لقاء العودة بين الفريقين اليوم السبت في أنجولا، فيما أسفرت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت بالكونغو عن تعادل الفريقين بدون أهداف.