موقف الأهلى النهائى من التعاقد مع يحيى عطية الله فى الصيف

كشف مصدر داخل النادي الأهلي النقاب حول موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني من التعاقد مع يحيى عطية الله، الظهير الأيسر لفريق سوتشي الروسي الحالي والوداد المغربي السابق للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

وأكد المصدر، أن كل ما يتردد بشأن دخول الأهلي في مفاوضات مع يحيى عطية الله غير صحيح لأن اللاعب خارج حسابات الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، ولم يتم التفكير به في الوقت الحالي خاصة أن موقف التونسي علي معلول الظهير الأيسر ما زال قائما بالرغم من الخلافات في التفاوض بين الطرفين.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة رحيل علي معلول عن النادي الأهلي مع نهاية الموسم الجاري بنهاية عقده لم يتم التفكير في التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي سيتم الاكتفاء بعودة محمد شكري وكريم الدبيس بالإضافة إلى كريم فؤاد الذي يجيد اللعب في هذا المركز.

وأضاف المصدر أن كولر يرغب في تدعيم خط الوسط والهجوم بصفقات أجنبية بدلا من الخطوط الدفاعية وهو ما جعله يخطر لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بغلق الملف أمام المغربي يحيى عطية الله خاصة أن الفريق يضم محمد شكري بعد عودته وكريم الدبيس وإمكانية حسم ملف تجديد التونسي علي معلول خلال الساعات القليلة القادمة.

كولر يحرم لاعبي الأهلي من الإجازات الطويلة في عيد الفطر

من ناحية أخري رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح إجازات في عيد الفطر المبارك بسبب ضيق الوقت وخوض الفريق الأول أكثر من مباراة بداية من ارتباط الفريق بخوض مباراة إنبي في الدوري يوم 8 أبريل الجاري وبعدها مباراة زد يوم 11 ثم خوض القمة أمام الزمالك يوم 15 حال إقامتها في موعدها ثم السفر لخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 19 من الشهرالجاري.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد نجح في حجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف دون رد، في مجموع المباراتين في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.