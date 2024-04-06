سر نقل حسين الشحات إلى المستشفي عقب لقاء سيمبا التنزانى

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الطبي للنادي الأهلي النقاب حول إصابة حسين الشحات لاعب الفريق خلال مشاركته أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر، أنه تم نقل حسين الشحات إلى المستشفى بعد نهاية المباراة من أجل الخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية والاطمئنان على إصابته بعد اصطدامه بمدافع الفريق التنزاني في الرأس.

وأضاف المصدر، أن سقوط حسين الشحات داخل أرض الملعب ومطالبته بسرعة دخول الجهاز الطبي لإسعافه، ثم خرج رفقة الجهاز الطبي، وكان يبدو عليه الألم بسبب قوة الاصطدام.

وأشار المصدر، إلى أنه في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء حاول حسين الشحات مراوغة مدافع سيمبا داخل منطقة جزاء الفريق التنزاني، لكنه اصطدم بشكل قوي برأس اللاعب.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد نجح في حجز بطاقة تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 20 في تاريخه بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على سيمبا التنزاني.

وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز على سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد سجله لاعبه أحمد نبيل كوكا.

كما حقق الفريق الفوز إيابًا في القاهرة، بهدفين دون رد، عن طريق عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا من ركلة جزاء.

الأهلي ينتظر الفائز من بيترو أتلتيكو ومازيمبي

وينتظر النادي الأهلي الفائز من بيترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي لمواجهته في الدور نصف النهائي من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين بيترو أتلتيكو ومازيمبي قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويلتقي الفريقان غدًا السبت في مباراة الإياب التي تقام في أنجولا لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لقاء الذهاب – يوم 19 أو 20 أبريل خارج مصر أما لقاء العودة – يوم 26 أو 27 أبريل في القاهرة