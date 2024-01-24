الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أبرز ملامح البرنامج الثقافي للدورة الـ55 من معرض الكتاب

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أعلنت وزارة الثقافة، تفاصيل الأجندة البرامجية لفعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، والتي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، الأربعاء 24 يناير.

تأتي هذه الدورة تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها في الفترة من  25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وتُنظمها الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف.

وزارة الثقافة تُعلن تفاصيل البرنامج الفني للدورة 55 لمعرض الكتاب

وتقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة بجزيل الشـكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايتـه الكريمة لمعرض الكتاب، ولرئيس مجلس الوزراء الدكتـور مصطفى مدبولي، للتفضل بافتتاح دورة هذا العام، والتـي تأتي تحـت شـعار "نصنـع المعرفة.. نصـون الكلمـة"، تأكيدًا على ريـادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منـذ القدم حتـى يومنـا هـذا، بمـا يرسـخ مكانـة معـرضً القاهـرة الـدول للكتاب، بوصفه واحـدًا مـن ركائـز الصناعـات الثقافيـة.

وتابعت:"إننـا إذ نطلـق دورة مميـزة مـن تاريـخ معـرض القاهـرة الـدولي للكتـاب، الـذي أنـار عبـر تاريخـه العريـق عقـولًا مصريـة وعربيـة، وأسـهم في بنـاء فكـر أجيـال وأجيـال فهـذه الـدورة نتطلـع أن تكـون متفردة بهويتهـا، وعلامة فارقة في تاريخ المعرض حيـث بُـذل الكثيـر مـن الجهـد لإقانته، وسـخرت الدولـة كافة الإمكانات لدعمه".

وأشارت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، إلى أن البرنامج الثقافي للدورة الـ55 للمعرض يجمع قامات ثقافية وفنية ومتخصصين من مصر والعالم خلال ندوات ثقافية ومؤتمرات تقام للمرة الأولى بالمعرض.

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وزيرة الثقافة تشهد ختام الورشة التدريبية لإعداد قوائم حصر التراث

وحرصت اللجنة العليا للمعرض على  مراعاة التنوع والتعددية الثقافية والفنية بالخطة البرامجية لفعاليات المعرض.

تقام فعاليات البرنامج الثقافي خلال 7 قاعات عرض،  تشهد طرح قضايا هادفة في كافة المجالات، وتقام فعالياته بقاعات المعرض المتعددة، ويحتفي المعرض هذا العام بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي: «ديوان الشعر المصري»، «استعادة طه حسين»،  و«حكايات النصر»، و«عقول» الموجهة إلى مخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

كما أن المعرض هذا العام قد استحدث محورًا جديدًا بعنوان "مؤتمر اليوم الواحد"، الذي يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر "تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر "الترجمة عن العربية- جسر للحضارة"، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، ومؤتمر "طه حسين"، ومؤتمر "نازك الملائكة".

ويشهد المعرض احتفالية الإصدار رقم 200 من سلسلة “رؤية “بالتعاون مع وزارة الأوقاف، تحت عنوان رؤية ”جديدة للخطاب الديني في مصر”.

مصطفى مدبولى نيفين الكيلاني الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض الكتاب

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