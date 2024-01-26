الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لأول مرة منذ 20 عاما.. اليوان يوجه ضربة قوية للدولار الأمريكى

اليوان
اليوان

 أوضح تقرير نشر على موقع "المجلس الأطلسي" أنه للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، أصبح من الأرخص إجراء الاقتراض القصير الأجل باليوان بدلًا من الدولار، لأول مرة منذ 20 عامًا.

ويسلط التقرير الضوء على التغيير المتزايد في منظور العملات الدولية، وعلى وجه التحديد، فهو يعبر عن الواقع المتمثل في التخلص من الدولار الأمريكي في المشهد الحديث، وفق ما ذكر موقع "واتشر جورو".

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض قصير الأجل أرخص باليوان الصيني مقارنة بالدولار الأمريكي، ومع ذلك، فهذه ليست النقطة الوحيدة المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بتقليل أهمية الدولار، والواقع أنه أصبح من الحقائق العالمية أن التنويع بعيدًا عن البنوك المركزية كان موضع تركيز واضح.

علاوة على ذلك، فإن الصين وروسيا ليستا الدولتين الوحيدتين اللتين تعملان على زيادة استخدام اليوان، حيث تمثل الدولتان 27٪ فقط من التسويات التجارية بالعملة، ويتم تسوية 70% منها في تجارة بكين مع آسيا والبرازيل والأرجنتين ودول الخليج الأخرى.

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