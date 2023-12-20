الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

منها "التورم في الوجه".. الأعراض المبكرة لمرض النكاف ومتى نطلب المساعدة؟

النكاف
النكاف

فيروس النكاف السبب الرئيسي وراء هذه العدوى. يدخل الجسم عبر الجهاز التنفسي ثم ينتشر عبر مجرى الدم. ويستهدف الفيروس الغدد النكفية المسؤولة عن إنتاج اللعاب، مما يؤدي إلى التهابها وتورمها.

الأعراض المبكرة لمرض النكاف

تقول الدكتورة غاريما باثانيا بكالوريوس طب وجراحة: "العلامة المميزة للنكاف هي تورم إحدى الغدد النكفية أو كلتيهما، مما يؤدي إلى مظهر "خد السنجاب" المميز. وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى الحمى والصداع وآلام العضلات والتعب وصعوبة البلع. وفي حين أن هذه الأعراض قد تتداخل مع التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، فإن تورم الفك المميز غالبا ما يساعد في تشخيص النكاف".

يمكن أن تشمل مضاعفات النكاف التهاب الأعضاء الأخرى، مثل الدماغ (التهاب الدماغ) أو الخصيتين (التهاب الخصية). ورغم أن هذه المضاعفات نادرة، إلا أنها تؤكد أهمية التطعيم.

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عادةً ما يتضمن تشخيص النكاف مزيجًا من التقييم السريري والاختبارات المعملية. سيقوم أخصائي الرعاية الصحية بتقييم الأعراض وفحص تورم الفك المميز. 

ولتأكيد التشخيص، يمكن تحليل فحص الدم أو عينة اللعاب للكشف عن وجود فيروس النكاف. التشخيص في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لمنع المزيد من انتشار العدوى.

طريقة علاج النكاف

فيما يتعلق بالعلاج، لا يوجد علاج محدد مضاد للفيروسات للنكاف، لذلك تركز الإدارة في المقام الأول على تخفيف الأعراض ومنع المضاعفات.

 تساعد الراحة في الفراش والترطيب الكافي ومسكنات الألم على تخفيف الانزعاج، إن تطبيق الكمادات الدافئة أو الباردة على الغدد المتورمة يمكن أن يوفر الراحة أيضًا،  ومن المهم عزل الطفل المصاب لمنع انتشار الفيروس.

يجب أن يعلم الآباء أن التطعيم هو إجراء وقائي رئيسي، وأثبت لقاح MMR (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) فعاليته العالية في الحد من الإصابة بالنكاف،  يُعطى اللقاح عادة على جرعتين خلال مرحلة الطفولة، ويوفر مناعة طويلة الأمد، ومع ذلك، يمكن أن تحدث حالات عدوى اختراقية، خاصة عند الأفراد غير المطعمين أو أولئك الذين لم يكتمل تطعيمهم.

وفي الختام، يظل التطعيم هو الإجراء الوقائي الأكثر فعالية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على معدلات تطعيم عالية لحماية الأفراد والمجتمعات.

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