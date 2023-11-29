الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

على غرار كورونا.. مرض جديد يظهر في الصين (فيديوجراف)

فيروس بالصين
فيروس بالصين

انتشر مرض جديد في دولة الصين يشبه فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي وينتشر بشكل سريع، وهو ما أثار حالة من الذعر والقلق بين دول العالم خوفا من حدوث جائحة مثل جائحة فيروس كورونا.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل الفيروس الجديد المنتشر في الصين.

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بعد إعلان منظمة الصحة العالمية مخاوفها.. ما هو الوباء الغامض المنتشر في الصين؟

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تصيب الأطفال بشكل كبير.. ما هي عدوى الجهاز التنفسي التي حذرت منها الصين؟

تشهد الصين حاليًا انتشارًا لفيروس جديد يثير القلق والانتباه على المستوى العالمي، وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن مخاوفها من انتشار الفيروس، أصبح الجميع يتساءل عن طبيعة هذا الوباء وكيفية انتشاره وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت المواطنين في الصين لاتخاذ تدابير للحد من انتقال العدوى، وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها إنها تريد المزيد من المعلومات حول التقارير الواردة في وسائل الإعلام ومن ProMed - وهو نظام عالمي لمراقبة تفشي المرض - عن "مجموعات من الالتهاب الرئوي غير المشخص لدى الأطفال في شمال الصين".

ما هو الوباء الغامض المنتشر في الصين؟ 

الوباء الغامض المنتشر في الصين خلال الوقت الحالي، يصيب الأطفال بشكل كبير وأعراضه التهاب في الرئة وارتفاع في درجة الحرارة، بدون سعال أو اعراض اخرى التي تشير إلى الأنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى. 

وبحسب تقارير عالمية، أوضحت أن المسؤولين في الصين بلغوا لأول مرة عن زيادة في أمراض الجهاز التنفسي في مؤتمر صحفي يوم 13 نوفمبر 2023 

نصائح عامة للوقاية من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي 

غسل اليدين: قم بغسل يديك بانتظام باستخدام الماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام والعودة من الأماكن العامة.

تجنب لمس الوجه: حاول تجنب لمس وجهك باليدين غير المغسولتين. 

فالفيروسات يمكن أن تنتقل من اليدين إلى الأغشية المخاطية في الأنف والفم والعيون.

تغطية الفم والأنف: عند السعال أو العطس، قم بتغطية الفم والأنف بثني المرفق أو استخدام منديل ورقي، تجنب استخدام يدك لتغطية السعال أو العطس.

التباعد الاجتماعي: حافظ على مسافة آمنة بينك وبين الأشخاص الآخرين، خاصة إذا كانوا يظهرون أعراض مرضية مثل السعال والعطس.

صحيفة أمريكية: مخاوف من عودة قوية لكورونا في الصين

ارتداء الكمامة: ارتد كمامة واقية إذا كان هناك توصية من السلطات الصحية المحلية بذلك، تأكد من استخدامها بشكل صحيح واتباع التوجيهات المحددة.

تجنب التجمعات الكبيرة: حاول تجنب المشاركة في التجمعات الكبيرة أو المكتظة بالأشخاص، حيث يزداد خطر انتقال الفيروسات في مثل هذه الأماكن.

ممارسة نظافة جيدة: حافظ على نظافة المنزل والأشياء التي يتم استخدامها بانتظام، مثل المفاتيح والهواتف المحمولة والأسطح المشتركة.

هذه بعض الإجراءات العامة التي يمكن اتخاذها للوقاية من أي فيروس يصيب جهاز التنفس، ولكن يفضل دائمًا مراجعة التوصيات والإرشادات المحدثة من قِبل السلطات الصحية المحلية والعالمية للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.

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