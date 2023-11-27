الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية مخاوفها.. ما هو الوباء الغامض المنتشر في الصين؟

الوباء الغامض المنتشر
الوباء الغامض المنتشر في الصين

تشهد الصين حاليًا انتشاراً لفيروس جديد يثير القلق والانتباه على المستوى العالمي، وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن مخاوفها من انتشار الفيروس، أصبح الجميع يتساءل عن طبيعة هذا الوباء وكيفية انتشاره وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت المواطنين في الصين لاتخاذ تدابير للحد من انتقال العدوى، وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها إنها تريد المزيد من المعلومات حول التقارير الواردة في وسائل الإعلام ومن ProMed - وهو نظام عالمي لمراقبة تفشي المرض - عن "مجموعات من الالتهاب الرئوي غير المشخص لدى الأطفال في شمال الصين".

ما هو الوباء الغامض المنتشر في الصين؟ 

الوباء الغامض المنتشر في الصين خلال الوقت الحالي، يصيب الأطفال بشكل كبير وأعراضه التهاب في الرئة وارتفاع في درجة الحرارة، بدون سعال أو اعراض اخرى التي تشير إلى الأنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى. 

وبحسب تقارير عالمية، أوضحت أن المسؤولين في الصين بلغوا لأول مرة عن زيادة في أمراض الجهاز التنفسي في مؤتمر صحفي يوم 13 نوفمبر 2023

نصائح عامة للوقاية من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي 

غسل اليدين: قم بغسل يديك بانتظام باستخدام الماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية. يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام والعودة من الأماكن العامة.

تجنب لمس الوجه: حاول تجنب لمس وجهك باليدين غير المغسولتين. 

فالفيروسات يمكن أن تنتقل من اليدين إلى الأغشية المخاطية في الأنف والفم والعيون.

تغطية الفم والأنف: عند السعال أو العطس، قم بتغطية الفم والأنف بثني المرفق أو استخدام منديل ورقي. تجنب استخدام يدك لتغطية السعال أو العطس.

التباعد الاجتماعي: حافظ على مسافة آمنة بينك وبين الأشخاص الآخرين، خاصة إذا كانوا يظهرون أعراض مرضية مثل السعال و العطس.

صحيفة أمريكية: مخاوف من عودة قوية لـ كورونا في الصين

ارتداء الكمامة: ارتد كمامة واقية إذا كان هناك توصية من السلطات الصحية المحلية بذلك. تأكد من استخدامها بشكل صحيح واتباع التوجيهات المحددة.

تجنب التجمعات الكبيرة: حاول تجنب المشاركة في التجمعات الكبيرة أو المكتظة بالأشخاص، حيث يزداد خطر انتقال الفيروسات في مثل هذه الأماكن.

ممارسة نظافة جيدة: حافظ على نظافة المنزل والأشياء التي يتم استخدامها بانتظام، مثل المفاتيح والهواتف المحمولة و الأسطح المشتركة.

هذه بعض الإجراءات العامة التي يمكن اتخاذها للوقاية من أي فيروس يصيب جهاز التنفس، ولكن يفضل دائمًا مراجعة التوصيات و الإرشادات المحدثة من قِبل السلطات الصحية المحلية والعالمية للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.

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