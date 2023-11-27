الإثنين 27 نوفمبر 2023
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توك شو

كل 20 دقيقة بص لبعيد.. نصائح للطلاب لراحة العين خلال المذاكرة

جريدة الدستور

أكد الدكتور إيهاب سعد، طبيب العيون، على ضرورة النظر بعيدا عند بداية إرهاق العين أثناء النظر إلى كمبيوتر أو كتاب، ناصحا بتوخي الحذر عندما يشعر الإنسان أنه  بدأ يعصر عينه وينظر بعيدا عن الشيء لأن هذا دليل وجود مشكلة إبصار.

نصائح للطلاب لراحة العين خلال المذاكرة 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن" صباح اليوم الإثنين، أن الإنسان عندما ينظر لشيء بعين ضيقة عند النظر إلى كتاب أو وهو سائق سيارة، فهذا الشخص يحتاج لارتداء نظارة.

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ممارسات صحيحة للحفاظ على النظر

ونصح عند استخدام جهاز الكمبيوتر، أو القراءة، أن ينظر الشخص في رؤية مستوية، وعلى مسافة آمنة من الأشياء التي ينظر إليها، فضلا عن النظر بعيدا كل 20 دقيقة. 

وأوضح أن المذاكرة والشخص نائم على بطنه وينظر للأسفل، يزيد من نسب قصر النظر، مفيدا بأن قصر النظر في الأطفال عند اكتشافه مؤخرا يتم معالجته سريعا عن طريق قطرة معينة ولا يزيد من مشكلته.

طبيب العيون مشكلة إبصار صباح الورد جهاز الكمبيوتر قصر النظر

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