6 نصائح لحماية العين من أضرار الشاشات

في عصر العصر الرقمي، تنجذب أنظارنا حتمًا إلى الشاشات، لأنها تغلف عالمنا بأكمله - سواء كان ذلك للترفيه أو المعلومات أو الأخبار أو العمل.

في عصر الاتصال الدائم هذا واعتمادنا الذي لا يتزعزع على الشاشات، نتعامل غالبًا مع مجموعة من المشكلات التي تتراوح من جفاف العين وعدم وضوح الرؤية إلى آلام الرقبة والكتف، المصحوبة بالصداع المستمر.

ومن المهم أن نضع في اعتبارنا الوقت الذي نقضيه أمام الشاشات قبل أن يؤثر ذلك على أعيننا ورفاهيتنا بشكل عام.

على الرغم من الانجذاب المستمر نحو الشاشات، فإن اعتماد بعض النصائح والحيل يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الرؤية المثالية وصحة العين بشكل عام على المدى الطويل.

الحد من وقت الشاشة

استخدم الشاشات عند الحاجة والعاجلة فقط، قم بتنفيذ الحد الأقصى لوقت الشاشة لنفسك ولأطفالك أيضًا، وسوف يؤثر بشكل كبير على نوعية حياتك ويعطي استراحة صغيرة لعينيك.

لا تنس أن ترمش

يميل تردد الوميض إلى الانخفاض أثناء التحديق في الشاشات، حيث ينخفض ​​من حوالي 15 ومض في الدقيقة إلى 5 أو 7 ومضات، هذا المعدل المتناقص يمكن أن يؤدي إلى جفاف العين وتهيجها. بعد كل 20 دقيقة، أغمض عينيك لبضع ثوان لتحديث الرؤية وترطيبها.

حجب الضوء الأزرق

يمكنك استخدام مرشحات الشاشة الزرقاء التي تحجب الضوء، خاصة أثناء استخدام الشاشة لفترة طويلة، استكشف إعدادات جهازك لتنشيط ميزة مرشح الضوء الأزرق لمزيد من الحماية.

تدابير استباقية

قاعدة 20-20-20: قم بدمج قاعدة 20-20-20 باستمرار في روتين وقت الشاشة الخاص بك. بعد كل 20 دقيقة، خذ استراحة لمدة 20 ثانية للنظر إلى الأشياء التي يزيد ارتفاعها عن 20 قدمًا، خلال هذه الاستراحات، قم بممارسة تمارين العين لتعزيز مرونة العين وتقليل الإجهاد، هذه الممارسة ضرورية للمهنيين العاملين والأفراد الذين يعانون من إجهاد العين.

تحسين مساحات العمل.. الإضاءة مهمة

تأكد من أن مساحة العمل الخاصة بك مضاءة جيدًا ولكن بدون وهج، استخدم الإضاءة القابلة للتعديل لتقليل الضغط، وقم بوضع شاشتك لتجنب الانعكاسات والوهج غير الضروري.

إعطاء الأولوية لفحوصات العين الدورية

حدد موعدًا لفحوصات العين الشاملة مرة واحدة سنويًا على الأقل، حتى لو لم تواجه مشكلات ملحوظة، ناقش استخدامك لجهازك الرقمي مع أخصائي العناية بالعيون الخاص بك لتقديم توصيات تناسب احتياجاتك