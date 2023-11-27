المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين: "جمعنا أدلة بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بغزة"

أعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين عن إنشائه وحدة تحقيقات خاصة بجرائم حرب محتملة في قطاع غزة، وذلك خلال خبر عاجل عرضته فضائية القاهرة الإخبارية قبل قليل.

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فقد أكد المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، أن إسرائيل استهدفت أناسا لا علاقة لهم إطلاقا بحركة حماس.

وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين: “جمعنا أدلة بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، وسنقدم شهادات تثبت إقدام قوات إسرائيلية على قتل عائلات فلسطينية بأكملها”.