الأونروا: يجب فتح معبر كرم أبوسالم أيضًا لإيصال مواد الإغاثة لقطاع غزة

شددت منظمة الأونروا على ضرورة فتح معبر كرم أبوسالم أيضًا لإيصال مواد الإغاثة لقطاع غزة، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

ضرورة فتح معبر كرم أبوسالم

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فإن الأونروا أكدت أن قطاع غزة بحاجة لـ120 طنًا من الوقود يوميًا لتشغيل مرافقه، مشيرة إلى أن الدمار بالقطاع أشبه بآثار زلزال تركيا وسوريا.

يذكر أن "الوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة أو إتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لسكان القطاع، تم تحت إشراف مصري كامل".