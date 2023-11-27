الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين تحضر لجلسة مجلس الأمن: نأمل في تحقيق وقف إطلاق النار

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الإثنين، أنّ الوزير وانغ يي سيتوجه إلى نيويورك يوم الأربعاء ليترأس جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

 وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين، إن الصين تأمل أنه من خلال رئاسة هذا الاجتماع، كما يمكنها القيام بدورها للمساعدة في تحقيق وقف لإطلاق النار.

إعلام عبرى: تقديرات سائدة فى إسرائيل بتمديد الهدنة

وأفادت القناة 12 العبرية بأن هناك تقديرات سائدة في إسرائيل بأنه سيتم تمديد الهدنة مع الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أن مجلس الحرب ينعقد لإجراء المشاورات بهذا الخصوص.

وقال مصدر إسرائيلي لشبكة CNN إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ناقش إمكانية تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس عندما اجتمع مساء الأحد.

وقال المصدر إن شروط التمديد تظل دون تغيير عن الاتفاق الأصلي، ما يعني أن حماس بحاجة إلى إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين، مقابل كل يوم إضافي من توقف القتال. 

txt

وزارة الصحة تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر سبل دعم أهالي قطاع غزة

مستشفى إسرائيلى: محتجزة مسنة  فى حال حرجة

وأعلن مدير مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع عن أن وضع المتجزة المسنة التي أفرج عنها من قطاع غزة ونقلت إلى المستشفى في وضع حرج وأن هناك خطرا يهدد حياتها.

وقال الدكتور شلومي كوديش، مدير مستشفى سوروكا الطبي للصحفيين، إن إلما أبراهام (84 عامًا) الرهينة التي أطلق سراحها ووصلت إلينا، هي لسوء الحظ في حالة خطر صحي يهدد حياتها.

وأضاف: "وصلت أبراهام إلى المستشفى في حالة بدنية سيئة وخطيرة، وهي تتلقى العلاج في قسم الطوارئ"، موضحا أنها في حال حرجة بعد إهمال خلال الأسابيع القليلة الماضية أثناء احتجازها لدى حماس.

وأُعلِن مساء الأحد عن وصول 13 محتجزة إلى إسرائيل في إطار اتفاق الهدنة الموقتة مع حركة حماس، ضمنهم أبراهام التي نُقلت مباشرة إلى مستشفى سوروكا بمروحية.

وتابع كويدش: "ستُنقل أبراهام إلى وحدة العناية الفائقة حيث ستُواصل تلقي علاج ملائم، إلى أن يتحسن حالها ويستقر وضعها".

الصين مجلس الأمن تثبيت وقف اطلاق النار اتفاق وقف إطلاق النار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت غزة

مواد متعلقة

"العسومي" يؤكد دعم البرلمان العربي للصومال في حربه ضد الإرهاب

حل الدولتين وإنهاء الصراع.. أهم ما جاء فى تصريحات الرئيس السيسى و"إسبانيا وبلجيكا" بالقاهرة أمس

"البرلمان العربى" يدين تصريحات برلمانى هولندى حول الشعب الفلسطينى

بى بى سى: جنوب غزة المرحلة المقبلة فى خطة الاحتلال لما بعد الهدنة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها

بى بى سى: إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين "بارقة أمل" للكثير فى الضفة الغربية

حماس: الاحتلال خرق الهدنة ولم يلتزم بعدد من بنودها.. ومستعدون لاتفاقات جديدة بشكل جدى

تقرير إفريقي: مشروع الربط البحري بين مصر وأوروبا دليل على دور مصر القيادي في تحول الطاقة

الأكثر قراءة

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

تشييع جثمان طارق عبدالعزيز عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

"القاهرة الإخبارية": إقالة ضابطين فى جيش الاحتلال بسبب الانسحاب من غزة

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

عاجل.. رغم انعقاد الهدنة.. "القاهرة الإخبارية" تؤكد اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟