الصين تحضر لجلسة مجلس الأمن: نأمل في تحقيق وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الإثنين، أنّ الوزير وانغ يي سيتوجه إلى نيويورك يوم الأربعاء ليترأس جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين، إن الصين تأمل أنه من خلال رئاسة هذا الاجتماع، كما يمكنها القيام بدورها للمساعدة في تحقيق وقف لإطلاق النار.

إعلام عبرى: تقديرات سائدة فى إسرائيل بتمديد الهدنة

وأفادت القناة 12 العبرية بأن هناك تقديرات سائدة في إسرائيل بأنه سيتم تمديد الهدنة مع الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أن مجلس الحرب ينعقد لإجراء المشاورات بهذا الخصوص.

وقال مصدر إسرائيلي لشبكة CNN إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ناقش إمكانية تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس عندما اجتمع مساء الأحد.

وقال المصدر إن شروط التمديد تظل دون تغيير عن الاتفاق الأصلي، ما يعني أن حماس بحاجة إلى إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين، مقابل كل يوم إضافي من توقف القتال.

مستشفى إسرائيلى: محتجزة مسنة فى حال حرجة

وأعلن مدير مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع عن أن وضع المتجزة المسنة التي أفرج عنها من قطاع غزة ونقلت إلى المستشفى في وضع حرج وأن هناك خطرا يهدد حياتها.

وقال الدكتور شلومي كوديش، مدير مستشفى سوروكا الطبي للصحفيين، إن إلما أبراهام (84 عامًا) الرهينة التي أطلق سراحها ووصلت إلينا، هي لسوء الحظ في حالة خطر صحي يهدد حياتها.

وأضاف: "وصلت أبراهام إلى المستشفى في حالة بدنية سيئة وخطيرة، وهي تتلقى العلاج في قسم الطوارئ"، موضحا أنها في حال حرجة بعد إهمال خلال الأسابيع القليلة الماضية أثناء احتجازها لدى حماس.

وأُعلِن مساء الأحد عن وصول 13 محتجزة إلى إسرائيل في إطار اتفاق الهدنة الموقتة مع حركة حماس، ضمنهم أبراهام التي نُقلت مباشرة إلى مستشفى سوروكا بمروحية.

وتابع كويدش: "ستُنقل أبراهام إلى وحدة العناية الفائقة حيث ستُواصل تلقي علاج ملائم، إلى أن يتحسن حالها ويستقر وضعها".