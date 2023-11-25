صحيفة أمريكية: مخاوف من عودة قوية لـ كورونا في الصين

وسط مخاوف من عودة محتملة وقوية لفيروس كورونا خاصة مع فصل الشتاء، قدمت الحكومة الصينية أدلة على التهابات الجهاز التنفسي التي يعاني منها الكثير من الأطفال في الصين الان ليست من "مسببات الأمراض الجديدة"، وفقا لمسؤولي منظمة الصحة العالمية.

مخاوف من عودة كورونا

وقال موقع أكسيوس الأمريكي: إن مجموعة من التهابات الجهاز التنفسي التي تسببت في دخول عشرات الأطفال إلى المستشفيات في شمال الصين ليست من "مسببات الأمراض الجديدة"، وفقا لمسؤولي منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا قالت فيه إنها قدمت طلبًا رسميًا إلى الصين للحصول على معلومات مفصلة - بما في ذلك النتائج المختبرية - حول الزيادة في مجموعات أمراض الجهاز التنفسي المبلغ عنها لدى الأطفال.

وقالوا: إن ذلك جاء بعد أن أشارت تقارير إخبارية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع لتتبع الأمراض إلى مجموعات من الالتهاب الرئوي غير المشخص في مستشفيات الأطفال في بكين ولياونينغ.

و قالت منظمة الصحة العالمية إن البيانات المطلوبة قد تم تقديمها، وأنها أظهرت زيادة في زيارات العيادات الخارجية وقبول المرضى الداخليين بين الأطفال بسبب ارتفاع مسببات الأمراض المعروفة.

وشمل ذلك الفيروس المخلوي التنفسي، أو RSV، وكذلك الفيروسات الغدية، والأنفلونزا، والميكوبلازما الرئوية، وهي بكتيريا تعتبر سببًا شائعًا للالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع.

رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا

وأضاف مسئولي الصحة العالمية: أن السلطات أرجعت هذه الزيادة إلى رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وحلول موسم البرد.

وقبل أن تنشر الصين البيانات، قال خبراء خارجيون لوكالة أسوشيتد برس: إنه على الرغم من اعتقادهم أن الوضع يتطلب مراقبة دقيقة، إلا أنهم غير مقتنعين بأن الزيادة في المرض تشير إلى بداية تفشي عالمي جديد.