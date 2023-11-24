الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تصيب الأطفال بشكل كبير.. ما هي عدوى الجهاز التنفسي التي حذرت منها الصين؟

أمراض الجهاز التنفسي
أمراض الجهاز التنفسي

تشهد الصين زيادة كبيرة في أمراض الجهاز التنفسي خاصة بين الأطفال منذ بداية فصل الشتاء، وحذرت الصين من تفشي أمراض الجهاز التنفسي في المدارس والمستشفيات، وخاصة مع رفض القيود التي كانت الصين قد فرضتها لتقليل انتشار كورونا، في ديسمبر الماضي، مما أدى إلى عودة أمراض الجهاز التنفسي بقوة، وخاصة في المناطق الشمالية مثل بكين.

 

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منظمة الصحة العالمية

وطلبت منظمة الصحة العالمية معلومات مفصلة عن الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال، في الصين، موضحة أنها طلبت من الصين نتائج مختبرية من مجموعات الالتهاب الرئوي بالإضافة إلى تحليلها لأمراض الجهاز التنفسي الأخرى التي تنتشر وتأثيرها على النظام الصحي.

وتستمر المنظمة في تواصل مستمر مع السلطات الصينية، لمتابعة ما يدور من انتشار لعدوى الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي، ووجهت المنظمة بضرورة اتباع التدابير اللازمة للحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مثل التطعيم الموصى به والاختبار والبقاء في المنزل عند المرض واستخدام الأقنعة والتهوية وغسل اليدين.

الحكومة الصينية

ومن جانبها صرحت الحكومة الصينية أن الإنفلونزا ستصل إلى ذروتها هذا الشتاء وفي الربيع، وإن حالات الإصابة بالميكوبلازما الرئوية ستظل مرتفعة في بعض المناطق في المستقبل، كما حذرت من خطر عودة الإصابة بكوفيد-19.

وبدأت السلطات الصينية في شهر نوفمبر الجاري إصدار تحذيرات صحية وتحذير الجمهور من الانتظار لفترات طويلة في المستشفيات المزدحمة، لكنها لم تتخذ إجراءات مثل تلك التي فرضتها خلال جائحة كوفيد-19، مثل وضع الكمامات أو إغلاق المدارس.

وقال مسؤولون صينيون إن مستويات مثل هذه الأمراض تبدو أعلى من المستويات التي سجلت في السنوات الثلاث الماضية، بسبب التوقف عن فرض التدابير الاحترازية، التي صدرت لاحتواء تداعيات كوفيد – 19.

عدوى الجهاز التنفسي الصين صل الشتاء المستشفيات المدارس منظمة الصحة العالمية

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