الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين تطالب بوقف محاولات التهجير القسرى للمدنيين الفلسطينيين

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

كرر الرئيس الصيني شي جين بينغ، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف الفاعلة بالحرب الإسرائيلية ضد غزة، داعيًا إلى إطلاق سراح المدنيين المحتجزين.

وجاءت تصريحات بينغ، أثناء حديثه يوم الثلاثاء أمام قمة افتراضية استثنائية لمجموعة البريكس حول العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقال شي، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الصين (شينخوا)، في ظل الوضع الحالي، من الضروري أن تصدر مجموعة البريكس بيانًا بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية.  

ودعا شي أيضا إلى وقف جميع أعمال العنف والهجمات على المدنيين، واتخاذ خطوات لضمان المرور الآمن والسلس للإغاثة الإنسانية، وتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة ووقف "العقاب الجماعي" على سكان غزة، ووقف محاولات الهجرة القسرية وقطع إمدادات المياه والكهرباء والنفط.

وقال شي: لقد شددت عدة مرات على أن الطريقة النهائية لحل الصراعات المتكررة بين فلسطين وإسرائيل هي "حل الدولتين"، مضيفًا أنه بدون حل عادل للقضية الفلسطينية، لن يكون هناك سلام واستقرار دائمين في الشرق الأوسط.  

وترأست جنوب إفريقيا القمة الافتراضية، وقالت رئاسة جنوب إفريقيا إن زعماء المملكة العربية السعودية والأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة مدعوون أيضًا للحضور والتحدث.

بعض السياق: دعا شي إلى وقف إطلاق النار وقال إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للخروج من الصراع بين إسرائيل وحماس في منتصف أكتوبر.

وقال في ذلك الوقت إن الصين مستعدة للعمل مع مصر والدول العربية لتعزيز حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، حسب ما نقلته قناة CCTV.

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