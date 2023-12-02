أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال في ارتفاع: الأسباب والتدابير الوقائية

تساهم عدة عوامل في ارتفاع معدل انتشار أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال، منها العوامل البيئية مثل تلوث الهواء والتعرض لدخان التبغ والمواد المسببة للحساسية الداخلية، ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وقد تؤدي تغييرات نمط الحياة مثل انخفاض النشاط البدني وزيادة وقت الشاشة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

ووفقًا لموقع "health" كما يضعف جهاز المناعة لدى الأطفال، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي انتشار الفيروسات مثل الفيروس المخلوي التنفسي والأنفلونزا إلى التهابات الجهاز التنفسي وقد تلعب التغيرات في أنماط المناخ أيضًا دورًا في تغيير معدل الانتشار وانتشاره من أمراض الجهاز التنفسي.

الأعراض الشائعة لأمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال.

علامات مشتركة

السعال: السعال المستمر أو الشديد هو أحد الأعراض الشائعة.

الصفير: أصوات صفير مسموعة أثناء التنفس.

ضيق التنفس: صعوبة في التنفس أو التنفس السريع.

انزعاج في الصدر: قد يعاني الأطفال من ضيق أو ألم في الصدر.

نزلات البرد والاحتقان والعطس والحمى المنخفضة الدرجة

أعراض عامة

الحمى: ارتفاع درجة حرارة الجسم غالبًا ما يكون علامة على الإصابة بالعدوى.

التعب: زيادة التعب أو نقص الطاقة.

فقدان الشهية: انخفاض الاهتمام بالطعام.

التهيج: قد يصبح الأطفال أكثر عصبية بسبب عدم الراحة.

أسباب زيادة أمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال

يقول الدكتور ساتيش إن أمراض الجهاز التنفسي يمكن أن تؤثر على الأطفال بسبب الالتهابات الفيروسية وتلوث الهواء ونمط الحياة المستقر من بين عوامل أخرى.

1. العوامل البيئية

تلوث الهواء: يمكن أن تؤثر المستويات المرتفعة من ملوثات الهواء، مثل الجسيمات والأوزون، سلبًا على صحة الجهاز التنفسي لدى الأطفال.

التلوث الداخلي: تساهم التهوية غير الكافية، والتعرض لدخان التبغ، ووجود مسببات الحساسية مثل العفن في الداخل في حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي.

2. الالتهابات

الالتهابات الفيروسية: تعد فيروسات الجهاز التنفسي مثل الفيروس المخلوي التنفسي والأنفلونزا والفيروسات الأنفية من الأسباب الرئيسية لأمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال.

3. تغييرات نمط الحياة

انخفاض النشاط البدني: قد تؤدي أنماط الحياة المستقرة إلى إضعاف وظيفة الجهاز التنفسي لدى الأطفال.

العادات الغذائية: سوء التغذية يمكن أن يضعف جهاز المناعة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

4. تطوير الجهاز المناعي

عدم نضج الجهاز المناعي: لا يزال الجهاز المناعي لدى الأطفال، وخاصة عند الرضع والأطفال الصغار، في مرحلة النمو، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

أمراض الجهاز التنفسي الشائعة عند الأطفال

1. الربو

الأعراض: تظهر أعراض الربو على شكل صفير، وسعال، وضيق في التنفس، وضيق في الصدر.

الوقاية: تحديد وتجنب المسببات، وإدارة الحساسية، والحفاظ على بيئة معيشية نظيفة أمر بالغ الأهمية.

2. التهاب القصيبات

الأعراض: السعال والصفير وصعوبة التنفس هي علامات نموذجية.

الوقاية: ممارسات مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التعرض للأفراد المرضى، وتعزيز الرضاعة الطبيعية يمكن أن تساعد في الوقاية من التهاب القصيبات.

3. الالتهاب الرئوي

الأعراض: الحمى والسعال والتنفس السريع وألم في الصدر تشير إلى الالتهاب الرئوي.

الوقاية: يساهم التطعيم والالتزام بممارسات النظافة الجيدة وضمان التغذية الكافية في الوقاية من الالتهاب الرئوي.

4. الخناق

الأعراض: تتميز بسعال نباحي وصرير (صوت عالي النبرة أثناء الاستنشاق).

الوقاية: يعد غسل اليدين بشكل مستمر وتقليل التعرض للأفراد المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي من التدابير الوقائية الرئيسية.

كيفية الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي عند الأطفال

1. التطعيم

إن ضمان حصول الأطفال على اللقاحات الموصى بها، بما في ذلك لقاحات الأنفلونزا والالتهاب الرئوي، أمر بالغ الأهمية للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي.

2. ممارسات النظافة

إن غسل اليدين بانتظام، خاصة خلال مواسم البرد والأنفلونزا، يقلل من خطر نقل الفيروسات.

3. تجنب التعرض للدخان

إن حماية الأطفال من التدخين السلبي أمر ضروري، لأنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز التنفسي والإضرار بالصحة العامة.

4. أسلوب حياة صحي

إن تعزيز نظام غذائي متوازن وترطيب كافٍ ونشاط بدني منتظم يدعم وظيفة المناعة المثالية والصحة العامة.

5. التوعية البيئية

يعد تقليل التعرض لملوثات الهواء والحفاظ على جودة الهواء الداخلي الجيدة من خلال التهوية المناسبة والنظافة أمرًا ضروريًا.