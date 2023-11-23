الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"موسم البرد".. أبرز أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء وكيفية الوقاية منها

ارشيفية
ارشيفية

مع دخول فصل الشتاء، يتزايد اهتمامنا بالحفاظ على صحتنا، ويعد الجهاز التنفسي هدفًا رئيسيًا للعديد من الأمراض التي تنتشر في هذا الفصل الموسمي، ومن بين هذه الأمراض تشمل نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، ويعد فهم هذه الأمراض وكيفية الوقاية منها أمرًا حاسمًا للحفاظ على صحتنا وصحة المجتمع بشكل عام.

أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء

ففي فصل الشتاء، يزداد خطر الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر على الجهاز التنفسي. بعض هذه الأمراض تشمل:

نزلات البرد

تعتبر نزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعًا في فصل الشتاء تسببها فيروسات مختلفة وتتسبب في أعراض مثل السعال والاحتقان والحمى المعتدلة.

الإنفلونزا

 تعد الإنفلونزا أكثر خطورة من نزلات البرد، حيث تسبب أعراضًا أكثر شدة وتأثيرًا على الصحة. يمكن أن تتسبب في حمى عالية وألم في العضلات والصداع والتعب الشديد.

التهاب الشعب الهوائية

 يمكن أن يزداد خطر التهاب الشعب الهوائية في فصل الشتاء، حيث يتسبب في التهاب الممرات التنفسية ويؤدي إلى سعال مستمر وصعوبة في التنفس.

الالتهاب الرئوي

 يعتبر الالتهاب الرئوي من الأمراض الخطيرة التي تصيب الجهاز التنفسي. يحدث نتيجة للتهاب في الأنسجة الرئوية ويسبب أعراض مثل صعوبة التنفس والسعال والحمى. 

وتعد الوقاية الشخصية أمرًا حاسمًا للحفاظ على صحتك خلال فصل الشتاء. يجب غسل اليدين بانتظام باستخدام الماء والصابون أو معقم اليدين، وتجنب لمس العينين والأنف والفم باليدين غير المغسولة. كما ينصح بتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس باستخدام المنديل أو الكوع المرفوع، وتجنب الاحتكاك المباشر مع الأشخاص المصابين بالأمراض المعدية.

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طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء

التهوية الجيدة

يجب الحرص على التهوية الجيدة للمساحات المغلقة، سواء في المنزل أو في مكان العمل. فتح النوافذ للسماح بتدفق الهواء النقي يساهم في تقليل انتشار الجراثيم والعوامل المسببة للأمراض.

ممارسة النشاط البدني

لا تنسى أهمية ممارسة النشاط البدني المنتظم خلال فصل الشتاء. قد يكون من المغري الابقاء على الدفء والراحة داخل المنزل، ولكن ممارسة التمارين الرياضية والحفاظ على نشاط جسمك يساعد في تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على صحة جيدة.

تناول السوائل والتغذية المتوازنة

يجب الحرص على تناول كمية كافية من السوائل، مثل الماء والشاي والحساء، للحفاظ على ترطيب جسمك. كما يُنصح بتناول تغذية متوازنة تشمل الفواكه والخضروات والبروتينات والحبوب الكاملة، لتزويد جسمك بالعناصر الغذائية اللازمة لتعزيز صحتك

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