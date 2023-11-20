احم نفسك من أمراض الشتاء.. مشروبات ترفع كفاءة جهازك المناعي

ترتفع مع دخول فصل الشتاء فرص التعرض للإصابة بنزلات البرد، ويبحث معظمنا عن طرق رفع كفاءة جهاز المناعة للوقاية من التعرض للإصابة بنزلات البرد.

المشروبات الطبيعية أهم الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها للوقاية من الإصابة بنزلات البرد.

ووفقا لموقع "هيلث" الطبي، فهناك مجموعة منا لمشروبات اللازمة للوقاية من نزلات البرد والتى يأتى على راسها مشروب الزنجبيل بالليمون والذي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي اللازم للوقاية من التعرض للغصابة بنزلات البرد ويساعد فى رفع كفاءة جهاز المناعة.

ومن ضمن المشروباتا للازمة خلال فصل الشتاء مشروب الكركم بالبرتقال، فيعتبر الكركم مصدر ممتاز للمواد المضادة للأكسدة والتى تحمي الجسم من التعرض للالتهابات التى تزداد خلال فصل الشتاء بسبب برودة الجو.

وبحسب التقرير، فأن من ضمن المشروبات اللازمة للوقاية من التعرض لنزلات البرد وحماية الجسم من الالتهابات خلال فصل الشتاء، مشروب شرائح الليمون بالنعناع المغلى، فيساعد المشروب على منح الجسم ما يحتاجه من فيتامين سي اللازم لرفع كفاءة جهاز المناعة الذي يساعد على الوقاية من التعرض للإصابة بنزلات البرد،

“البرتقال بالبنجر والأفوكادوا” من مشروبات الوقاية الشتوية

ومن ضمن المشروبات التى تساعد في منح الجسم ما يحتاجه من فيتامين سي خلال فصل الشتاء لرفع كفاءة جهاز المناعة، مشروب الأفوكادو بالجرجير والعسل، فيساعد المشروب على منح الجسم فيتامين سي إلي جانب ذلك منح الجسم الفيتامينات والمعادن اللازمة التى يحتاجها، إلي جانب ذلك مشروب البرتقال بالبنجرفيساعد على رفع كفاءة جهاز المناعة.