الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمراض نفسية تلاحق مراهقي العالم العربي بعد أحداث غزة

غزة
غزة

من المتوقع أن يعاني المراهقون من الجيل الحالي من عدد من الأمراض النفسية، بسبب ما عاصروه من مشاهد العنف والحرب في قطاع غزة، وخاصة في ظل انتشار عدة وسائل تنقل حرفيًا ما يدور من أحداث، ومشاهد الشهداء، والمصابين والجرحى، والركام الذي يغطي أهالي قطاع غزة.

ولم يشاهد المراهقون من الجيل الحالي، أي حروب أو صراعات، مما ينذر باصابتهم بأمراض نفسية خطيرة،بسبب العنف على أطفال قطاع غزة بسبب العدوان الاسرائيلي على القطاع.

الدراسات والأبحاث

وقد أكدت الدراسات أن أغلبية الأشخاص الذين يعيشون الحرب يعانون من الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة إضافة إلى اضطرابات عقلية شديدة، وقد تظهر تلك الأعراض بعد مرورة فترة طويلة من انتهاء الحرب، وليس بالضرورة أن تظهر فورًا، خاصة في ظل استمرار وسائل الإعلام في نشر موضوعات ومقاطع فيديو تبرز أحداث العنف.

الأطفال

سيعاني الأطفال على المدة البعيد من الآثار النفسية للحرب في قطاع غزة، وخاصة وهم يرون أقرانهم يقعون تحت وطأة القصف المستمر والقتل بلا رحمة، أويرونهم جوعى ولا يجدون كسرة الخبز.

منظمة الصحة العالمية

وقدرت منظمة الصحة العالمية، أن 120 ألف شخص يعانون من أمراض نفسية جراء الحرب الأخيرة وحدها، فيما أصبح العدد مرشحًا للزيادة، مع اتساع رقعة الصراع، واستمرار العنف من قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين في قطاع غزة.

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى أن 350 ألف شخص يعانون أمراض غير سارية كالقلب والضغط، و50 ألف امرأة حامل، ومن المتوقع أن تلد 5500 امرأة خلال شهر.

من المتوقع أن يعاني المراهقون من الجيل الحالي من عدد من الأمراض النفسية، بسبب ما عاصروه من مشاهد العنف والحرب في قطاع غزة، وخاصة في ظل انتشار عدة وسائل تنقل حرفيًا ما يدور من أحداث، ومشاهد الشهداء، والمصابين والجرحى، والركام الذي يغطي أهالي قطاع غزة.

امراض نفسية غزة الأمراض النفسية صراعات حروب

مواد متعلقة

الهباش: على واشنطن إثبات جديتها فى وقف العدوان الإسرائيلى فى غزة

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى قرب الحدود اللبنانية أكثر من غلاف غزة

الأكثر قراءة

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

وفاة الفنان عثمان محمد على عن عمر ناهز 88 عامًا

الطيران المدنى: إحباط محاولة اختراق لموقع الشركة الإلكترونى

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

متحدث الرئاسة يكشف مفاجأة حول لقاء الرئيس السيسى مع إبراهيم رئيسى

متحدث الرئاسة يكشف ما حدث فى لقاء الرئيس السيسى مع أردوغان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل