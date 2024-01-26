الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

وسائل تقلل من ظهور سرطان عنق الرحم.. تعرف عليها

سرطان عنق الرحم
سرطان عنق الرحم

ينشأ سرطان عنق الرحم في عنق الرحم نتيجة لنمو غير طبيعي للخلايا، وغالبًا ما يرتبط بالعدوى المستمرة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV). تساعد الفحوصات المنتظمة، مثل مسحة عنق الرحم واختبارات فيروس الورم الحليمي البشري، في الكشف المبكر.

كما يعد التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن يمنع العدوى. يشمل العلاج الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي. التوعية والإجراءات الوقائية حاسمة في مكافحة سرطان عنق الرحم.

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سرطان عنق الرحم 

باعتباره رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا؛ وهو شائع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مثل جنوب أفريقيا والصين والهند والبرازيل. 

وفي الهند، يعد أحد الأسباب الرئيسية لوفيات السرطان حيث يمثل 17% من الوفيات بين النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عامًا. 5٪ من جميع حالات سرطان عنق الرحم تعزى إلى فيروس نقص المناعة البشرية.

على الرغم من الاتجاه التنازلي على مستوى العالم، لا يزال سرطان عنق الرحم يشكل تحديًا صحيًا كبيرًا في مناطق مثل جنوب آسيا وخارجها.

والتفاوت صارخ في معدلات الإصابة والوفيات بين البلدان المحدودة الموارد والبلدان ذات الموارد العالية، حيث تحدث 84% من الحالات الجديدة و90% من الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

في مناطق مثل الهند، غالبًا ما ينجم تأخر الكشف عن سرطان عنق الرحم عن نقص الوعي وغياب الأعراض المبكرة. وهذا يؤدي إلى اكتشاف مرحلة متقدمة وارتفاع معدلات الوفيات. إن ميل النساء إلى البحث في البداية عن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية بدلًا من الفحص الرسمي يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة.

 

الدراسات

أبرزت دراسة أجريت في ولاية أندرا براديش أن أغلبية كبيرة لجأت في البداية إلى المعالجين التقليديين، مع حصول نسبة صغيرة فقط على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري. وفي تيلانجانا، تؤدي الزيادة المتوقعة في حالات السرطان إلى زيادة الضغط على أنظمة تقديم رعاية مرضى السرطان.

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو عامل الخطر الرئيسي لسرطان عنق الرحم. وتشمل العوامل الأخرى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والكلاميديا، والتدخين، والسمنة، والتاريخ العائلي لسرطان عنق الرحم، واتباع نظام غذائي منخفض في الفواكه والخضروات، واستخدام حبوب منع الحمل على المدى الطويل، والحمل المتعدد الكامل، والعمر المبكر عند الحمل الأول.

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