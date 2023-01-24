الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

مهند حسين نجم آراب أيدول يطلق «طاير بالسما» من ألبومه الأول (فيديو)

مهند حسين نجم آراب
مهند حسين نجم آراب أيدول

أطلق الأردني مهند حسين نجم الموسم الرابع من "آراب ايدول" كليب "طاير بالسما" على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذي يعد أولى الأغاني المصورة بطريقة الجرافيك من أول ميني ألبوم له ويحمل عنوان "عافاك".


"طاير بالسما" كلمات علي رياض، ولحن زياد يوسف ،توزيع وميكس غصين سبيروس، وجيتارات صلاح الدين ويضم ميني البوم مهند حسين 3 أغنيات باللهجة العراقية التي برع في آدائها خلال مشاركته ب، "آراب ايدول" ونال ‘شادت كبيرة من أعضاء لجنة التحكيم والجمهور بالإضافة إلى تميزه في الغناء باللهجة المصرية.


ويضم الميني ألبوم 3 هى أغنيات الـ "هيد" بعنوان "عافك" والتي من المقرر تصويرها بالقاهرة خلال الأيام القليلة القادمة مع المخرج ميدو عادل، والثانية "انتهت"، بالإضافة إلى "طاير بسما" والثلاثة من كلمات علي رياض ولحن زياد يوسف سنوات.

 

ومن المقرر أن يطلق مهند حسين ألبومه التالي كاملا باللهجة المصرية التى تميز في آدائها خلال تصفيات آراب ايدول وذلك عقب إطلاق ميني ألبوم "عافاك".

أعضاء لجنة التحكيم أغان إضافة أراب أيدول اداء الثانية الجرافيك

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