"الأورومتوسطي" يطالب المجتمع الدولي بدعم الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال لقيادات إسرائيل

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في خطوتها المحتملة بإصدار أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية.

وأضاف الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له مساء اليوم، أن أوامر إلقاء القبض المحتمل صدورها من الجنائية الدولية تأتي على خلفية الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن أوامر القبض تهدد كبار المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي.

وحذر المرصد من أي محاولات لعرقلة سير العدالة في ظل الحديث المتواتر عن حملات ضغط سياسي أطلقتها إسرائيل وحلفاء لها، بهدف منع إصدار المحكمة الجنائية أوامر إلقاء القبض على مسؤولين إسرائيليين.

وأكد الأورومتوسطي ضرورة التصدي لأي محاولات لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية والمس بنزاهتها واستقلاليتها، وعدم السعي إلى إعلاء المصالح السياسية على اعتبارات تحقيق العدالة الدولية.

وأدان المرصد الحقوقي شن حملات تشويه وتحريض من مسؤولين إسرائيليين ضد المحكمة الدولية لردعها عن اتخاذ إجراءات ضدهم.

الأورومتوسطي: القبض علي قيادات إسرائيل سيمثل خطوة أولى باتجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني

وشدد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان علي أهمية قيام المحكمة الجنائية بتحريك تحقيقاتها في ملف الحالة في فلسطين واتخاذ الإجراءات القضائية التي طال انتظارها وإصدار أوامر إلقاء قبض على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكاب الجرائم ومحاكمتهم.

وأوضح الأورومتوسطي أن هذا الأمر حال تحقق سيمثل خطوة أولى باتجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وتعويضا جزئيا عن الظلم التاريخي الذي ما زال يعانى منه وإنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتعت بها إسرائيل.

ودعا المرصد المدعي العام للمحكمة الجنائية "كريم خان" إلى اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية وفقا لنظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة على أسرع وجه ممكن لغايات المساءلة من أجل الضحايا وحرصًا على السلام والعدل في المنطقة والعالم.