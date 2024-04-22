لماذا لا تعاقب "الجنائية الدولية" إسرائيل بسبب جرائمها في غزة؟.. خريشة يجيب

أعرب السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن استنكاره للإبادة الجماعية المصورة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العالم يقف متفرجًا دون اتخاذ خطوات فعلية للتدخل.

أوضح خريشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بالرغم من إمكانية المحكمة الجنائية الدولية في توجيه الاتهامات، إلا أنه يشكك في نوايا ومصداقية المدعي العام حتى الآن، وأشار إلى أن المدعي العام قد وجه اتهامات بشكل سريع في قضايا أخرى، بينما لا تزال القضية الفلسطينية بانتظار العدالة.

وأضاف أن هناك مسارًا قضائيًا آخر يتمثل في محكمة العدل الدولية، التي تلقت شكوى من جنوب أفريقيا ضد قوات الاحتلال، وأصدرت المحكمة قرارًا باتخاذ إجراءات وقائية في السادس والعشرين من يناير لعام 2024، لكن إسرائيل لم تلتزم بهذه الإجراءات حتى الآن.

ودعا خريشة محكمة العدل الدولية إلى مطالبة مجلس الأمن بالتدخل وفقًا للفصل السابع لضمان تنفيذ القرارات الدولية.