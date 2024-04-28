نتنياهو قلق من احتمال إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لمسؤولين سياسيين وأمنيين

ذكرت القناة ١٢ العبرية، مساء اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قلق من احتمال إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لمسؤولين سياسيين وأمنيين.

فيما أكدت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن إسرائيل والولايات المتحدة تمارسان ضغوطا هائلة على المحكمة الجنائية الدولية حتى لا تصدر مذكرة الاعتقال.

وأوضح الإعلام العبري أن من المتوقع أن تصدر الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وعدد من وزراء حكومته، مشيرا إلى أن القرار من الممكن أن يشمل وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الأركان في جيش الاحتلال.

وذكرت أن نتنياهو يرضخ في الوقت الحالي لوزيرين متطرفين في حكومته.

توقعات بإصدار المحكمة الدولية أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت

وسبق، وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن هناك توقعات بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت هذا الأسبوع.

ووفقًا لهذه الوسائل قد يكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.

وذكرت هذه الوسائل أنه في ضوء الأعمال العسكرية المستمرة في قطاع غزة، قد تضع محكمة لاهاي أيضًا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي على قائمة المطلوبين.