الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نتنياهو قلق من احتمال إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لمسؤولين سياسيين وأمنيين

نتنياهو
نتنياهو

ذكرت القناة ١٢ العبرية، مساء اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قلق من احتمال إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لمسؤولين سياسيين وأمنيين.

txt

أيمن الرقب: شعبية بنيامين نتنياهو قلت بشكل كبير وهو يعلم بذلك

فيما أكدت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن إسرائيل والولايات المتحدة تمارسان ضغوطا هائلة على المحكمة الجنائية الدولية حتى لا تصدر مذكرة الاعتقال.

وأوضح الإعلام العبري أن من المتوقع أن تصدر الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وعدد من وزراء حكومته، مشيرا إلى أن القرار من الممكن أن يشمل وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الأركان في جيش الاحتلال.

وذكرت أن نتنياهو يرضخ في الوقت الحالي لوزيرين متطرفين في حكومته.

txt

أيمن الرقب: شعبية بنيامين نتنياهو قلت بشكل كبير وهو يعلم بذلك

توقعات بإصدار المحكمة الدولية أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت

وسبق، وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن هناك توقعات بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت هذا الأسبوع.

ووفقًا لهذه الوسائل قد يكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.

وذكرت هذه الوسائل أنه في ضوء الأعمال العسكرية المستمرة في قطاع غزة، قد تضع محكمة لاهاي أيضًا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي على قائمة المطلوبين.

 

نتنياهو الجنائية الدولية مذكرات اعتقال إسرائيل الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. مبادرة لخفض أسعار المكرونة 30% بعد تراجع الدقيق

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

الملياردير جين يحتفل بحفل زفافه فى أهرامات الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم

بيرنى ساندرز: غالبية الشعب الأمريكى متقزز من أفعال آلة نتنياهو الحربية فى غزة

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟