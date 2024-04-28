الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حقيقة اعتقال نتنياهو ووزيرين إسرائيليين هذا الأسبوع

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

استعرضت الإعلامية لبنى عسل، حديث وسائل الإعلام الإسرائيلي حول اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو.

وقالت "عسل" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية من الممكن أنها تصدر أمر اعتقال لنتنياهو هذا الأسبوع.

وأضافت، أنه القرار من الممكن أن يشمل وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان في جيش الاحتلال، وعلقت لبنى عسل قائلة: "يا رب يحدث هذا الأمر فعلًا".

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلي قالت إن نتنياهو يرضخ في الوقت الحالي لوزيرين متطرفين في حكومته.

وأوضحت "عسل"، أن الأوضاع في الداخل الإسرائيلي مشتعلة، وآلاف المواطنين خرجوا في الشوارع وأمام وزارة الدفاع؛ لمحاولة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى اتفاق مع مصر وتنفيذ التهدئة من أجل الإفراج عن المحتجزين والأسرى.

وتابعت: "المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم نتنياهو يرون أن هذا الأمر رضوخ وانتصار لحماس ويحاولون عرقلة هذا الاتفاق".

نتنياهو اعتقال نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي الحياة اليوم الحياة

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