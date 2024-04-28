كتائب القسام: أوقعنا قوة صهيونية في كمين ألغام وسط قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، أنها أوقعت قوة صهيونية في كمين ألغام وسط قطاع غزة.

وقالت القسام في منشور لها قبل قليل، تداولته وسائل الاعلام: "قواتنا استدرجت قوة صهيونية مؤللة ويوقعونها في كمين ألغام مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ "F16" التي تم إطلاقها على المدنيين ولم تنفجر في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة".

القسام تعلن قصف مقر لقيادة الاحتلال في نتساريم جنوب قطاع غزة

يأتي هذا بعدما أعلنت القسام في وقت سابق عن عملية أخري، وقصف مقرا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في نتساريم جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في منشور لها: "قصفنا مقرا لقيادة العدو في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين عند ممر نتساريم جنوب قطاع غزة

وسبق، وأفادت وسائل الإعلام العبرية، قبل قليل، بمقتل جنديين إسرائيليين من الفرقة 99 وإصابة 8 بجراح في عملية عند ممر نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بنقل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مصابين وجرحي عبر المروحيات إلي عدد من المستشفيات الإسرائيلية.

وذكر الإعلام العبري، أن حدث أمني وقع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، أدي إلى إصابة العديد منهم، لافتة إلى أن التفاصيل تحت الرقابة العسكرية حتي الآن.

وحطت مروحيات صهيونية في مستشفى سوروكا ببئر السبع تحمل جنودًا مصابين من قطاع غزة، كما حطت مروحية أخري في مستشفى برزيلاي في عسقلان تحمل جنودًا مصابين من قطاع غزة.

من جانب آخر، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن هناك توقعات بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت هذا الأسبوع.