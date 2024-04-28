إسرائيل تنقل جنودها لعدد من المستشفيات عقب قصف القسام محور نتساريم

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بنقل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مصابين وجرحي عبر المروحيات إلي عدد من المستشفيات الإسرائيلية.

وذكر الإعلام العبري أن حدثًا أمنيًا وقع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، أدى إلى إصابة العديد منهم، لافتة إلى أن التفاصيل تحت الرقابة العسكرية حتي الآن.

وحطت مروحيات صهيونية في مستشفى سوروكا ببئر السبع تحمل جنودًا مصابين من قطاع غزة، كما حطت مروحية أخرى في مستشفى برزيلاي في عسقلان تحمل جنودًا مصابين من قطاع غزة.

القسام تعلن قصف مقر لقيادة الاحتلال في نتساريم جنوب قطاع غزة

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصف مقر لجنود الاحتلال الإسرائيلي في نتساريم جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام عبر منشور لها "قصفنا مقرًا لقيادة العدو في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".