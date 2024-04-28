الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إسرائيل تنقل جنودها لعدد من المستشفيات عقب قصف القسام محور نتساريم

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بنقل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مصابين وجرحي عبر المروحيات إلي عدد من المستشفيات الإسرائيلية.

وذكر الإعلام العبري أن حدثًا أمنيًا وقع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، أدى إلى إصابة العديد منهم، لافتة إلى أن التفاصيل تحت الرقابة العسكرية حتي الآن.

txt

جيش الاحتلال: حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة سيرتفع في الأيام المقبلة

وحطت مروحيات صهيونية في مستشفى سوروكا ببئر السبع تحمل جنودًا مصابين من قطاع غزة، كما حطت مروحية أخرى في مستشفى برزيلاي في عسقلان تحمل جنودًا مصابين من قطاع غزة.

txt

وزير دفاع الاحتلال: ملتزمون بالقضاء على حماس وتحرير الأسرى

القسام تعلن قصف مقر لقيادة الاحتلال في نتساريم جنوب قطاع غزة

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصف مقر لجنود الاحتلال الإسرائيلي في نتساريم جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام عبر منشور لها "قصفنا مقرًا لقيادة العدو في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

 

جنود جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي المستشفيات الإسرائيلية محور نتساريم بئر السبع

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. مبادرة لخفض أسعار المكرونة 30% بعد تراجع الدقيق

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

عاجل.. مسئول فى حماس: "لا قضايا كبيرة" فى ملاحظات الحركة على مقترح الهدنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم

بيرنى ساندرز: غالبية الشعب الأمريكى متقزز من أفعال آلة نتنياهو الحربية فى غزة

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟