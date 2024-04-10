عاجل.. 29 قذيفة.. كتائب القسام تضرب مقر قيادة وآليات إسرائيلية فى غزة

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، أمس الثلاثاء، أنها دكت تجمعًا للآليات الإسرائيلية المتوغلة على تخوم حي الشجاعية شرق مدينة غزة بـ 18 قذيفة هاون.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، إنها دكت أيضا مقر قيادة وتجمعا هندسيا للاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بـ 11 قذيفة هاون.

وأضافت كتائب القسام، أنها دكت أيضا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وأعلنت القسام، في وقت سابق، عن تمكن مجاهديها من استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" وفور تقدم قوات الإنقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل ألغام شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.