استغرقت 10 دقائق.. تفاصيل اتصال هاتفى بين بايدن ونتنياهو بشأن عملية رفح

جرى اتصال هاتفي مساء اليوم الأحد، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الأوضاع في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مكالمة نتانياهو وبايدن استغرقت ١٠ دقائق.

وخلال الاتصال، وعد رئيس وزراء الاحتلال، الرئيس الأمريكي بتأجيل عملية رفح لتاريخ غير محدد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن إسرائيل بدأت في الوفاء بالتزاماتها بشأن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشار إلى أن إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية حتى يتسنى لنا طرح رؤانا ومخاوفنا، وفي المقابل أخبرنا إسرائيل بوضوح أننا نريد رؤية تغييرات في سياستها وسلوكها بشأن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

وسبق، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 30 جنديا من قوات الاحتياط المظليين يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح الفلسطينية، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وزير المالية الإسرائيلى يحذر نتنياهو: إلغاء عملية رفح يعنى انتهاء الحكومة

فيما قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه إذا ألغى العملية في رفح، جنوب قطاع غزة، فإن الحكومة التي يرأسها لن يكون لها الحق في الوجود.

وأضاف سموتريتش أن نتنياهو سمح على مدى عقدين من الزمن بتعاظم قوة حماس وأن الموافقة على مقترح مصر الجديد لوقف إطلاق النار وصفقة الرهائن سيكون "استسلامًا مهينًا وحكم إعدام على الرهائن الذين لا تشملهم الصفقة وخطرًا على دولة إسرائيل.

فيما حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، من تداعيات اجتياح إسرائيل مدينة رفح، التي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني نازح وسط الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة. وطالب بوقف القتال وتزويد القطاع المحاصر بالمساعدات.