أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تمارس الآن سياسة الموت البطىء ضد شعب فلسطين

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أن 85% من الأراضي الفلسطينية تم تدميره بصورة كبيرة، أي أن الشعب الفلسطيني يعيش على 25% من أرضه، أي شعب فلسطين بالكامل يكاد يكون متكدس الآن في رفح، لذا الاجتياح البري لرفح الفلسطينية يشكل كارثة إنسانية جديدة غير مسبوقة في تاريخ الحروب.

الممارسات الصهيونية الإجرامية



وأكد عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن احتياجات الشعب الفلسطيني غير متوفرة الآن، وبالتالي نقص هذه الاحتياجات يهدد حياة المواطنين، وبالتالي يمكن القول إن إسرائيل تمارس الآن سياسة الموت البطيء.

الضغط المصري على إسرائيل



وأضاف في حديثه، أن استمرار الحصار على رفح يعني موت شعب فلسطين المتكدس في رفح مع مرور الوقت، ولهذا تسعى مصر جاهدة إلى فك هذا الحصار مع إرسال التحذيرات للجانب الصهيوني من دخول رفح الفلسطينية، معبرًا:" يجب الضغط على الحجج الصهيونية حتى لا تجد إسرائيل مبررات لها أمام المجتمع الدولي".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 66 شهيدًا و138 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار بيان الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34454 شهيدًا و77575 مصابًا منذ 7 أكتوبر.