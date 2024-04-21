الأحد 21 أبريل 2024
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مصر

وزيرة التضامن: نستهدف زيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها تعمل على التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في إطار دورها نحو التصدي للفقر متعدد الأبعاد، من خلال تمكين الأسر الأولى بالرعاية وتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ حجم رأس مال هذه المشروعات حوالي 4.5 مليار جنيه سواء من خلال مبادرة "مستورة" ببنك ناصر الاجتماعي أو غيرها من المشروعات الأخرى.

وأكدت أن المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
 

وأضافت أن نسبة المشروعات الموجهة للمرأة تبلغ 74% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر، موضحة أن التمكين الاقتصادي يعمل على تأهيل وتنمية المرأة الريفية وتمكينها لسوق العمل.

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