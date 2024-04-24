الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

صندوق مكافحة الإدمان يطلق يوم رياضي للفتيات المتعافيات

جريدة الدستور

في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع الطبيعي، نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق يوم رياضي للفتيات المتعافيات من الإدمان، وذلك في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، حيث يهدف اليوم الرياضي إلى إعادة دمج المتعافيات مرة أخرى في المجتمع حيث تم لعب كرة  قدم خماسي وكرة الطائرة بمشاركة متعافيات الخط الساخن "16023 " حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع المرحلة الجديدة لحملة " أنت أقوى من المخدرات " التي أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت عنوان "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تستهدف المرحلة الجديدة للحملة رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة وساهمت فى زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023" لصندوق مكافحة الإدمان بنسبه 500% مما يشير الى تأثير الحملة في رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.

ووجهت وزيرة التضامن باستمرار تكثيف الأنشطة وبرامج التأهيل في إطار الحرص على إعادة دمج المتعافين في المجتمع وأيضا التوسع في الأنشطة ضمن برامج التمكين الاقتصادي سواء في تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل أو تمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ضمن مبادرة " بداية جديدة ".

علاج الادمان: الحشيش والهيروين والمخدرات التخليقية أكثر أنواع التعاطي

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي  ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن الهدف الأساسي من تنظيم اليوم الرياضي هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان وخاصة الفتيات المتعافيات ومساعدتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى بث روح التحدى والإرادة في تنافس رياضي بين الفتيات المتعافيات

العلاج والدمج المجتمعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الإدمان والتعاطي

مواد متعلقة

"الهلال الأحمر": قدمنا 175 ألف حقيبة نظافة شخصية للأشقاء السودانيين

التضامن: "مرصد وعي" يستهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية لرصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.. التضامن تعمل على التوسع فى الحماية الاجتماعية

رعاية واتاحة.. التضامن توضح مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة

التحالف الوطنى يرسل قافلة مساعدات من 1000 شاحنة لقطاع غزة

"مرسال" تشارك بـ31 قاطرة في القافلة السابعة لدعم غزة

وزيرة التضامن: زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات إلى 15 ألف رائدة

القباج تتابع أنشطة برنامج الأغذية العالمى لدعم احتياجات الأشقاء السودانيين فى مصر

الأكثر قراءة

"بلاها فراخ".. مقاطعة شعبية جديدة تهز أسواق الدواجن لمواجهة جشع التجار

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

علاقة غير شرعية تقود 4 متهمين بقتل "طبيب التجمع" إلى الجنايات

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

ثمار 6 مارس.. 20 ألف جنيه تراجعًا بأسعار الحديد و20% انخفاضا مرتقبا فى العقارات (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟