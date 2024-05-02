الرئيس السيسى يشهد فيلم "سواعد الوطن" باحتفالية عيد العمال

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض فيلم تسجيلي بعنوان "سواعد الوطن"، وذلك ضمن فعاليات احتفالية عيد العمال بمجمع هاير الصناعي المتكامل فى مدينة العاشر من رمضان.

احتفالية عيد العمال

ويفتتح الرئيس السيسي، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات على هامش احتفالية عيد العمال بمجمع هاير الصناعي، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء وممثلى العمال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.

وقال الرئيس السيسي، في تهنئته للعمال أمس: "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر".